Đóng phim ngập cảnh nóng điên rồ, Emma Stone lần thứ hai đoạt tượng vàng Oscar

TPO - Khoảnh khắc nhận tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Emma Stone không kiềm được cảm xúc.

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 tại Los Angeles, Mỹ, Emma Stone được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vào vai diễn ngập cảnh nóng trong Poor Things. Bảy năm trước, nữ diễn viên mang về tượng vàng Oscar nhờ vai Mia trong La La Land.

Trên sân khấu lễ trao giải, Emma Stone không giấu được xúc động. Trước tiên, nữ diễn viên gửi lời ngưỡng mộ đến đối thủ của mình là Lily Gladstone trong Killers of the Flower Moon, sau đó là ê-kíp Poor Things.

"Thật vinh dự khi được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cùng chị. Tôi ngưỡng mộ chị lắm. Hy vọng chúng ta tiếp tục có được điều này cùng nhau. Kế tiếp là tôi xin cảm ơn ê-kíp Poor Things, Yorgos Lanthimos. Cảm ơn vì giúp tôi có món quà để đời là vai Bella", nữ diễn viên xúc động phát biểu.

Nữ chính xuất sắc Oscar lần thứ 96 đồng thời gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, anh trai, chồng và con gái sắp được ba tuổi.

Trong lịch sử giải Oscar, chỉ có vài cá nhân nhận "giải kép" hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, gồm huyền thoại điện ảnh Meryl Streep, Jane Fonda và Jodie Foster.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho Emma Stone: "Tượng vàng nữ chính xuất sắc thứ hai trong sự nghiệp ư? Thật không thể tin nổi", "Số lượng người giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ cô ấy làm được điều đó ở tuổi 36", "Từ cô gái mộng mơ trong La La Land đến vai ngập tình dục trong Poor Things, đúng là sự lột xác không thể tin, tượng vàng là xứng đáng".

Ngoài hai tượng vàng của Oscar, Emma Stone bỏ túi nhiều đề cử Oscar khác gồm hai hạng mục Nữ phụ xuất sắc trong Birdman, The Favourite. Tổng cộng, cô được 5 đề cử Oscar, bao gồm 4 đề cử hạng mục diễn xuất, một đề cử Phim hay nhất với tư cách đồng sản xuất của Poor Things.

Nhờ phim 18+, Emma Stone vượt nhiều cái tên nổi bật trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm lần thứ 96 như Lily Lily Gladstone trong Killers of the Flower Moon, Annette Bening ở Nyad, Carey Mulligan cho Maestro và Sandra Hüller cho Anatomy of a Fall.

Trong Poor Things, cô vào vai Bella Baxter, nhân vật được cấy não trẻ em vào cơ thể người lớn vừa qua đời. Nữ diễn viên có những cảnh nóng được cho là điên rồ cùng bạn diễn Mark Ruffalo. Lúc mới ra mắt, phim của đạo diễn Yorgos Lanthimos gặp nhiều tranh luận vì ngập cảnh khỏa thân và tình dục.

Trước khi đoạt tượng vàng danh giá của Viện Hàn lâm, Emma Stone mang về loạt giải thưởng ở những lễ trao giải trước, gồm Nữ chính xuất sắc của BAFTA, giải Nữ chính xuất sắc trong phim ca nhạc của Quả cầu Vàng...