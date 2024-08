Đông nghịt du khách reo hò úp cá tại lễ hội 'phá Trằm' Trà Lộc

TPO - Lễ hội "phá Trằm" Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) là một nét đẹp văn hóa làng quê độc đáo, hoạt động sôi nổi, vui tươi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ sáng sớm 31/8, đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa tham gia lễ hội “phá Trằm” Trà Lộc năm 2024 do Ban điều hành Làng Văn hóa Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng tổ chức.

Lễ hội hoạt động sôi nổi, vui tươi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chào mừng xã Hải Hưng được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay sau phần nghi lễ cúng truyền thống của làng, một hồi trống lệnh được vang lên. Lúc này, người dân và du khách gần xa được phép xuống lòng hồ bắt cá. Người tham gia bắt cá chỉ được dùng các dụng cụ như nơm, rớ, rập, dũi và các dụng cụ thủ công khác...

Bắt đầu khoảng từ 8 giờ sáng 31/8, du khách khắp nơi đổ về Khu Du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc càng lúc càng đông, lên đến hàng nghìn người. Bên dưới hồ, đông đảo người tham gia bắt cá một cách hăng say, vui vẻ trong khi đó dọc theo bờ hồ, mọi người đứng xem thích thú reo hò, cổ vũ... tạo nên không khí ngày hội vui tươi. Người dân, du khách tham gia ngày hội rất đông, song công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực được đảm bảo tốt.

Trằm Trà Lộc thuộc thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng là một khu rừng tự nhiên của huyện Hải Lăng. Khu rừng này đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ở trung tâm khu rừng là một hồ nước rộng tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp được người dân thôn Trà Lộc bảo vệ từ bao đời nay.

Cá bắt dưới hồ được người dân bán ngay tại chỗ cho du khách - Ảnh: ĐV

Đặc biệt, tại khu vực này hiện đang tồn tại một di tích tháp chàm Trà Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2003.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của Trằm Trà Lộc, ngày 13/5/2003, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư Khu Du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc với diện tích 100 ha, trong đó diện tích lòng hồ là 10 ha.

Ngày 30/8/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2131/QĐ-UB công nhận điểm du lịch cộng đồng sinh thái Trà Lộc.

Lễ hội “phá Trằm” bắt cá là lễ hội văn hóa dân gian độc đáo, ra đời từ hơn 300 năm trước ở làng Trà Lộc.

Mỗi năm lễ hội "phá Trằm" Trà Lộc chỉ diễn ra đúng một lần sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Đây không chỉ là dịp tạo không khí phấn khởi, vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm, cố kết cộng đồng mà còn là dịp để người dân kết hợp làm vệ sinh lòng hồ, thay thế nguồn nước mới sạch sẽ hơn, làm cho môi trường được cải thiện, đồng thời thu hút du khách gần xa đến tham quan.