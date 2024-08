Huy động hàng trăm cảnh sát cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024

TPO - Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phục vụ cho hàng vạn du khách tới xem hội.

Chiều 19/8, UBND quận Đồ Sơn chủ trì hội nghị thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024.

Theo ban tổ chức, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3-11/9 (từ mồng 1 đến mồng 9/8 Âm lịch). Trong đó, phần hội chọi trâu diễn ra sáng 11/9 tại (mồng 9 tháng 8 năm Giáp Thìn), tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 16 ông trâu, thuộc 6 phường trên địa bàn. Chủ có trâu đạt giải nhất được thưởng 100 triệu đồng, giải nhì (60 triệu đồng) và giải 3 (30 triệu đồng).

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn - cho biết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nhiều điểm khác so với các địa phương khác. Trong một tuần diễn ra lễ hội, địa phương tổ chức nhiều nghi lễ đặc trưng như lễ dâng hương, thượng cờ, rước nước, hiến sinh, tế thần…

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, để phục vụ nhân dân và du khách về xem hội, ban tổ chức sẽ lắp mái che tại các khán đài sân vận động trung tâm quận, lắp màn hình lớn ở ngoài cổng để phục vụ du khách không thể vào sân xem trực tiếp.

Bên cạnh đó, để tạo thêm sự thú vị và thu hút du khách tới lễ hội, ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều mini game và hoạt động tương tác hấp dẫn giúp người dân và du khách hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của lễ hội.

Đáng chú ý, năm nay UBND quận Đồ Sơn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, quận Đồ Sơn cũng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 35 năm khôi phục, phát triển lễ hội và trưng bày các hiện vật, hình ảnh qua 35 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu.

Ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết thêm dự kiến có khoảng 20.000 du khách thập phương sẽ tới xem hội chọi trâu tại khu vực sân vận động. Do đó, địa phương huy động khoảng 500 cán bộ, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đồng thời bố trí lắp dựng, gia cố chắc chắn sân bãi với 2 lớp hàng rào bằng hệ thống cọc bê tông, lưới B40 để đảm bảo an toàn.

Ban tổ chức cũng yêu cầu các phường phải thường xuyên kiểm tra, giám sát trâu, khi phát hiện có trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người phải kiên quyết loại khỏi danh sách, chủ động có phương án thay thế số lượng, chất lượng.