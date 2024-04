Đồng Nai xảy ra 910 vụ tai nạn lao động làm 28 người chết trong năm 2023

TPO - Năm 2023 tại các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 910 vụ tai nạn lao động làm 930 người bị nạn, trong đó số vụ có người chết là 27 vụ, làm 28 người thiệt mạng.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với sự tham dự của hàng trăm công nhân lao động đến từ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban tổ chức, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra hàng năm.

Trong năm 2023, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại 126 doanh nghiệp. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện nhiều đơn vị, cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công tác về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, như: Chưa tổ chức khám sức khoẻ, chưa tổ chức phân định trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động, chưa xây dựng đầy đủ 5 nội dung của kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, chưa đo kiểm tra, quan trắc môi trường lao động, chưa kiểm định, khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Qua đó, các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 38 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt về vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động là 917 triệu đồng và yêu cầu các đơn vị khắc phục. Các kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra đều được các đơn vị tiếp thu, khắc phục và báo cáo.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo của 1.054 đơn vị trong toàn tỉnh, năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 910 vụ tai nạn lao động làm 930 người bị nạn. Trong đó, số vụ có người chết là 27 vụ làm 28 người chết. Thiệt hại về vật chất trên 18 tỷ đồng. Các yếu tố tai nạn chủ yếu do ngã từ trên cao; điện giật; vật rơi, đổ sập, vùi lấp; máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn.

Phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm nghiên cứu lựa chọn nội dung hoạt động thiết thực, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng 10 phần quà cho người lao động bị tai nạn lao động nặng với mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 90 phần quà cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.