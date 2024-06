Đồng Nai thưởng nóng lực lượng triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

TPO - Lực lượng công an đã bắt 9 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 7 bánh heroin, 1 ngàn viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan khác

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành khen thưởng đột xuất cho 6 đơn vị của Công an tỉnh Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

6 đơn vị được khen thưởng đột xuất gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Xuân Lộc, Công an TP.Long Khánh và Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trước đó, cuối tháng 5/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh bắt 9 đối tượng do N.Q.Đ. (33 tuổi) ngụ huyện Xuân Lộc cầm đầu, thu giữ 7 bánh heroin, 1 ngàn viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy tổng hợp, 2 ô tô, 2 khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan khác.

Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.