Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

TPO - Trên đường mang lượng lớn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ, Vả Xênh Thò đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt quả tang.

Ngày 4/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng người nước ngoài, thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, vào rạng sáng 1/6, tại địa bàn bản Nhọt Lợt (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Vả Xênh Thò (tên gọi khác là Mài Thò, SN 1993, dân tộc Mông, trú tại huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) khi đang băng rừng vận chuyển một lượng lớn ma túy.

Khám xét chiếc túi xách Thò mang trong người, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có dấu 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén màu hồng.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Vả Xênh Thò khai nhận đang vận chuyển số túy trên từ bên kia biên giới về sâu trong nội địa Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.