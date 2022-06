Đồng Nai kiểm điểm cá nhân, tập thể mắc thiếu sót trong mua sắm thiết bị y tế

TPO - Một số cá nhân, tập thể ngành Y tế tỉnh Đồng Nai bị kiểm điểm do có thiếu sót trong việc mua sắm trang thiết bị,vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 15/6, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể có liên quan mua sắm trang thiết bị,vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 đối với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Sở Y tế, đa số các bệnh viện mắc phải lỗi là mua sắm thuốc đạt tỷ lệ thấp, không đạt 80% giá trị gói thầu. Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, áp lực cao, các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính trong quy trình mua sắm đấu thầu hoặc ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp cho cùng một mặt hàng. Những thiếu sót trên mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Việc xử lý của Sở Y tế căn cứ theo kết luận số 3651/KL-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống COVID-19 của Sở Y tế, một số đơn vị, bệnh viện tuyến tỉnh. Kết quả thanh tra xác định, đối với việc mua sắm kít, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á, trụ sở tại TP HCM) giai đoạn 2020-2021, trên địa bàn Đồng Nai có 3 đơn vị đặt mua gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (4 gói thầu trị giá hơn 1,8 tỷ đồng); Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (1 gói thầu trị giá hơn 102 triệu đồng) và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (3 gói thầu trị giá hơn 1,1 tỷ đồng). Trong 3 đơn vị mua kít của Công ty Việt Á, thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đặt mua số lượng nhiều nhất. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cam kết không nhận hoa hồng từ Công ty Việt Á và Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Phong.

Theo kết luận thanh tra, các gói thầu có liên quan đến Công ty Việt Á đều đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện một số hoạt động điều tra đối với vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan theo quyết định ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Do cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh nên Thanh tra tỉnh không tiến hành xác minh các gói thầu này.

Với việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, từ năm 2020-2021, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã thực hiện 14 gói thầu với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 22 gói thầu trị giá hơn 137 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh 10 gói thầu hơn 8,1 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 30 gói thầu hơn 306 tỷ đồng; Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 12 gói thầu hơn 52 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 58 gói thầu hơn 360 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 17 gói thầu hơn 138 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành 10 gói thầu 150 tỷ đồng; Bệnh viện Phổi Đồng Nai 10 gói thầu 16 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra xác định, việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít test... chủ yếu thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn theo quy định Luật Đấu thầu năm 2013. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các gói thầu, các đơn vị còn có những hạn chế, thiếu sót.

Trong đó, Sở Y tế có phê duyệt danh mục hàng hóa mua sắm (máy X-quang di động cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Long Thành) mà chưa xem xét mặt hàng tương tự với thiết bị theo yêu cầu để tiến hành lựa chọn phương án mua sắm. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo Sở Y tế và các cán bộ có liên quan.

Đối với Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết luận thanh tra xác định có 3 gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, vật tư y tế có khối lượng mua sắm thực tế thấp, chỉ đạt 33-60% dự toán, ảnh hưởng đến việc phân phối nguồn lực chống dịch. Trách nhiệm đối với hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các viên chức có liên quan.

Đối với một số cơ sở khám, chữa bệnh như: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán..., kết luận thanh tra xác định các cơ sở này trong quá trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị đã vi phạm các lỗi như: không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, kế hoạch mua sắm; chia số lượng hàng hóa để chỉ định thầu cho 2 nhà thầu; mua vượt định mức 10% so với phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác dự trù, xây dựng kế hoạch mua sắm chưa sát với nhu cầu thực tế...

Trong kết luận thanh tra cho thấy tồn tại, hạn chế khá phổ biến của các cơ sở khám, chữa bệnh đó là: giá trị thực tế mua sắm thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở này đạt tỷ lệ rất thấp (từ 1,34% đến hơn 55%) là đều không đạt 80% giá trị gói thầu theo quy định tại Khoản 3, Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11-7-2019 của Bộ Y tế.