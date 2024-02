Đồng Nai: Cấm lưu thông qua cầu Hóa An để bắn pháo hoa

TPO - Để phục vụ công tác tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Biên Hòa sẽ cấm lưu thông qua cầu Hóa An trước và trong thời điểm giao thừa.

UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 9/2 có thông báo về phương án phân luồng giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa (khuya 9/2 và rạng sáng 10/2).

Theo đó, đêm Giao thừa Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Biên Hòa tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực cầu Hóa An (bắc qua sông Đồng Nai) do đó để đảm bảo công tác tổ chức, từ 22 giờ ngày 9/2 (30 tháng Chạp) TP Biên Hòa thực hiện cấm các loại xe ô tô từ các hướng qua cầu Hóa An. Đến 23 giờ ngày 9/2, cấm tất cả các phương tiện từ các hướng qua cầu Hóa An và cấm người đi bộ lên cầu.

Trong thời gian nêu trên, các phương tiện lưu thông theo hướng TP HCM và tỉnh Bình Dương về trung tâm TP Biên Hòa có thể di chuyển theo lộ trình thay thế là: đường Nguyễn Ái Quốc (vị trí vòng xoay Cầu Hang) - đường Nguyễn Thị Tồn - đường Đặng Văn Trơn hoặc đường Nguyễn Ái Quốc (vị trí vòng xoay Cầu Hang) - đường Nguyễn Tri Phương - đường Đặng Văn Trơn.

Với hướng trung tâm TP Biên Hòa đi TP.HCM và tỉnh Bình Dương có thể theo lộ trình thay thế là: đường Nguyễn Ái Quốc - đường Phan Đình Phùng - đường Hưng Đạo Vương - đường Hà Huy Giáp - đường Đặng Văn Trơn - đường Nguyễn Tri Phương (hoặc Nguyễn Thị Tồn) - đường Nguyễn Ái Quốc (tại vị trí vòng xoay Cầu Hang, P.Bửu Hòa).

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ bố trí điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tùy thuộc tình hình thực tế trên các tuyến đường tại trung tâm TP Biên Hòa vào đêm giao thừa.

Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 toàn tỉnh Đồng Nai có 3 điểm bắn pháo hoa gồm: TP Biên Hòa; TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc.