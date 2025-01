Dồn sức đưa hàng loạt công trình điện trọng điểm phía Nam về đích

TP - Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền và nhân dân các địa phương, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành và đóng điện hàng loạt công trình lưới điện trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.

Xuyên ngày đêm trên công trình

Dự án đầu tư Trạm biến áp (TBA) 110kV sân bay Long Thành (Đồng Nai) và đường dây đấu nối cấp điện cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) do Công ty Điện lực Đồng Nai (đơn vị trực thuộc EVNSPC) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng tháng 6/2024 và đã hoàn thành cuối tháng 11/2024, trước nhiều tháng so với dự kiến (quý II/2025).

Đây là dự án cấp điện cho công trình trọng điểm quốc gia nên đơn vị chủ đầu tư đã dồn lực để thi công, hoàn thành dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện ngay khi sân bay đi vào hoạt động. Tham gia thực hiện thí nghiệm, hiệu chỉnh Dự án 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, anh Lê Khắc Hưng - Xí nghiệp Lưới Cao thế Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai) cho biết, để đóng điện dự án đúng tiến độ, anh em được huy động đã làm việc tận tình, cả ngày lẫn đêm. Anh em ăn ngủ tại công trường nhiều ngày trước khi đóng điện.

Giữa trưa một ngày cuối tháng 11, nắng gay gắt nhưng những người công nhân xây lắp điện của Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Công nghiệp Việt Nam (ITACO) vẫn miệt mài thi công dựng cột tại vị trí trụ số 23 của Dự án Lộ ra 110kV trạm 220kV Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp). Vị trí trụ nằm giữa cánh đồng, sình lầy nên công tác thi công, vận chuyển thiết bị gặp rất nhiều gian nan.

Anh Võ Văn Được - Đội trưởng Đội thi công cho biết, dù đã quá giờ nghỉ trưa nhưng các anh em vẫn đang tranh thủ thời gian để đáp ứng theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư. Ngoài ra, vị trí này phải hoàn thành thi công trước 2 giờ chiều theo lịch cắt điện nên anh em tranh thủ ăn trưa ngay tại chỗ rồi tiếp tục tập trung để hoàn thành công việc. Dù khó khăn cỡ nào, các anh em cũng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo anh Được, bình thường thi công một vị trí trụ gồm 8-12 người. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm, đơn vị thi công sẽ tăng cường nhân lực. Như ở vị trí này, hiện đang có 16 công nhân trực tiếp thi công, chưa tính lực lượng chỉ huy, giám sát. Bên cạnh đó, thời gian thi công cũng được tăng cường, làm thêm ban đêm, làm cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác thi công, anh Nguyễn Thanh Tân – Xí nghiệp Lưới điện cao thế (Công ty Điện lực Đồng Tháp) cho biết, với những thời gian cao điểm như thế này, làm việc thông trưa, làm việc ban đêm hay vào ngày nghỉ là hết sức bình thường. “Tất cả đều đang tập trung tối đa, làm việc hết sức mình để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ”, anh Tân chia sẻ.

Quá trình thi công Dự án Lộ ra 110kV trạm 220kV Lấp Vò gặp rất nhiều thách thức do địa hình, thời tiết bất lợi. Mùa mưa kéo dài cùng tình trạng ngập lụt, khiến nhiều móng trụ bị ngập nước gây trở ngại cho việc thi công nhưng các đơn vị thi công đã triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng trong thi công cũng như tiến độ của dự án.

Công trình nâng cấp đường dây 110kV 173 Rạch Giá 2 - 172 Minh Phong (Kiên Giang) cũng gặp không ít trở ngại vì mưa ngập. Việc vận chuyển vật liệu đi qua những con đường đất sình lầy để dựng cột tháp sắt và cột bê tông ly tâm không hề dễ dàng. Phó giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang Đổng Lưu Nghiêm cho biết, đây là đường dây độc đạo, cung cấp điện cho gần 170.000 khách hàng ở 5 huyện Châu Thành, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và xã đảo Lại Sơn (Kiên Hải) và từ lâu đã bị quá tải. “Việc nâng cấp nhằm khắc phục đường dây đã quá tải; đồng thời sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị đã vận hành lâu năm không còn đảm bảo an toàn cho cung cấp điện vào mùa mưa bão”, ông Nghiêm cho nói.

Đóng góp quan trọng vào sự phát triển Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ghi nhận về tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn, đồng thời khẳng định EVNSPC đã có đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhìn lại 10 năm trước, Bí thư Đỗ Thanh Bình cho hay, tỉnh Kiên Giang còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, những chủ trương đúng đắn trong đầu tư xây dựng hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”, trong đó điện đi đầu. Nhờ đó, đến nay Kiên Giang đã có sự phát triển vượt bậc. Ông Đỗ Thanh Bình bày tỏ sự cảm ơn EVNSPC nói riêng, ngành Điện nói chung trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, có những đóng góp rất quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Kiên Giang. Ông cũng mong EVNSPC sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang trên con đường phát triển.

Không có ngày nghỉ

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cho biết, xác định công tác đầu tư, xây dựng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của EVNSPC trong năm 2024; nhất là những tháng cuối năm khi khối lượng các công trình phải đưa vào vận hành là rất lớn, Hội đồng Thành viên EVNSPC đã rà soát và thống nhất chủ trương phân công các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV. “Từ tháng 10 đến nay, Ban lãnh đạo EVNSPC từ Chủ tịch, Tổng giám đốc, thành viên HĐTV đến các Phó tổng giám đốc đều làm việc không có ngày nghỉ cuối tuần, bất kể ngày/đêm; thường xuyên có mặt trên công trường các dự án được giao phụ trách để đôn đốc tiến độ; đồng hành cùng lực lượng lãnh đạo, CBCNV làm công tác đầu tư xây dựng tại các Ban QLDA, các Công ty Điện lực, các nhà thầu kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên công trường. Tinh thần làm việc này đã, đang phát huy hiệu quả, và tiếp tục được phát huy trong thời gian tới”, ông Trang nói.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, EVNSPC đang triển khai nhiều công trình trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Riêng năm 2024, EVNSPC đóng điện, đưa vào vận hành khoảng 70 công trình 110kV. Các công trình đóng điện, đi vào vận hành đã góp phần đảm bảo điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.