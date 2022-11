Đội Vũ trang Biên phòng tuần tra, mật phục bảo vệ biên cương Tổ quốc

TPO - Được xem như “quả đấm thép” của đơn vị, Đội Vũ trang thuộc Đồn Biên phòng Đầm Môn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) với những cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ của đồn.

Đứng chân tại xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Đồn Biên phòng Đầm Môn được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn biên giới 6 xã thuộc huyện ven biển Vạn Ninh. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã đầu tư nhiều chủ trương, dự án lớn vào địa bàn do đơn vị phụ trách, giúp cho đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì cũng đã xuất hiện nhiều loại tội phạm gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy.

Theo Trung tá Phạm Tuấn Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn, với quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã lập nhiều chiến công xuất sắc, phá án vượt chỉ tiêu trong những năm gần đây và được thể hiện qua danh hiệu Thi đua Quyết thắng 3 năm liên tục (2020-2022) mà đơn vị đã giành được. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đội Vũ trang.

Trung úy Hoàng Văn Chính (sinh năm 1999, quê Đô Lương, Nghệ An) - Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Đầm Môn cho biết, thành viên lớn tuổi nhất của đội sinh năm 1998, người trẻ nhất sinh năm 2004. Tất cả thành viên của đội đều chưa lập gia đình và luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, từ đó hạ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Đầm Môn tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới biển Vạn Ninh (Khánh Hòa):