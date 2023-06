Đối tượng có 4 tiền án tiếp tục bị bắt giam vì tàng trữ vũ khí quân dụng

TPO - Ngày 29/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Cường (32 tuổi), thường trú Khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23/01/2023 Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) phối hợp Công an thị trấn Càng Long tiến hành kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn khóm 5, thị trấn Càng Long. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe mô tô nhãn hiệu Vario, biển kiểm soát 84L1-553.41 do Cường điều khiển có 1 bình kim loại màu xanh, trên thân có chữ “NATO”, trên bình có nút ấn màu đỏ; 1 đoạn kim loại được bọc nhựa màu đen, một đầu có khoen kim loại, một đầu có dị vật màu xám nên tiến hành lập biên bản tạm giữ và gửi giám định. Kết quả giám định kết luận 1 đoạn kim loại dài 13 cm, có bao màu đen, một đầu có gắn khoen hình tròn bằng kim loại là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng chế tạo thủ công hình bút bắn đạn nổ; súng còn bắn được. 1 viên đạn gửi giám định là vũ khí thể thao thuộc loại đạn cỡ 5,6x15,5mm, dùng để sử dụng cho khẩu súng trên. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận có đặt các dụng cụ trên qua mạng với giá 200.000 đồng và mua về để phòng thân. Được biết, Lê Thanh Cường có 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ. Hiện vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Phạm Hơn - Nhật Huy