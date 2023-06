Công an Bắc Giang thanh tra việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp

TPO - Ngày 17/6, theo Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này sắp thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với một số UBND huyện và cơ quan, doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định thanh tra đối với một số UBND cấp huyện và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, đại tá Thân Văn Duy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn Thanh tra Công an tỉnh. Từ ngày 19/6 đến ngày 18/7, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với UBND huyện Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động, cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần an ninh Trung tín và Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 365 giờ.

Mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của UBND các huyện, xã, cơ quan, doanh nghiệp được thanh tra; phát hiện những việc làm tốt, có hiệu quả để phát huy.

Hoạt động thanh tra còn nhằm chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đề xuất cấp có thẩm quyền có những giải pháp, quy định phù hợp thực tiễn.