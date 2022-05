TPO - Chiều 14/5 tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) đã diễn ra hội nghị Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5.

Tham dự hội nghị Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5, về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam. Về phía Campuchia có đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Quốc phòng Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia.

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chào mừng, gửi lời cảm ơn đến Đại tướng Neang Phat cùng đoàn đại biểu Campuchia sang dự Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 5.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đối thoại lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra ngay trước thềm Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. Kết quả đối thoại sẽ được báo cáo lên hai Bộ trưởng để xem xét quyết định tại cuộc hội đàm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất giữa hai nước.

Đây cũng là một hoạt động trọng điểm trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước (24-6-1967 - 24-6-2022); kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20-6-1977 - 20-6-2022).

Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Quốc phòng Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia gửi lời cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. Đại tướng Neang Phat nhấn mạnh, hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị, là dịp để giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Tại buổi đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn.

Hai bên chia sẻ nhận thức chung về những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, sự nổi lên của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực, thế giới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. Khẳng định, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực, tuy nhiên hợp tác giữa quân đội hai nước vẫn đạt được những kết quả tích cực. Hai bên tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai Quân đội; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia; phối hợp đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thăm hỏi lẫn nhau, đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; duy trì tốt tuần tra chung giữa Cảnh sát biển, Hải quân hai nước; thúc đẩy hợp tác quân y, đào tạo...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất thúc đẩy các nội dung hợp tác: phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp với hình thức phù hợp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng song phương hiện nay, nhất là Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như: giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ thông tin, tuần tra chung, phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp phòng, chống dịch bệnh.