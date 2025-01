Doha ra mắt bộ sưu tập quà Tết 2025

Tết đến xuân về, không chỉ là lúc mọi người mong được sum họp gia đình mà còn là dịp để gửi gắm yêu thương qua những món quà đầy ý nghĩa.

Xuân Ất Tỵ 2025, với biểu tượng con rắn tượng trưng cho trí tuệ và sự linh hoạt, uyển chuyển, mạnh mẽ, biểu tượng của sự khôn ngoan, thịnh vượng. Tất cả nằm trong bí mật lựa chọn quà Tết 2025, sự kết hợp truyền thống, cá nhân hóa và xu hướng hiện đại. Qua mỗi năm, thị trường quà Tết lại thêm phần cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mặt thẩm mỹ, chất lượng cũng như các yếu tố nghệ thuật, phong thủy.

Xu hướng ưu tiên dùng các sản phẩm nội địa của người Việt Nam, kết hợp cùng việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, dự báo năm nay hàng Việt sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thị trường hàng hóa Tết cho người tiêu dùng.

Hiểu được thị hiếu của khách hàng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, với hơn 14 năm tham gia thị trường quà Tết, mỗi năm, Doha JSC đều giới thiệu sản phẩm quà linh vật khéo léo lồng ghép nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều mang chủ đề và lời chúc ý nghĩa dành cho năm mới. Chào đón Tết 2025, Doha JSC vừa giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập bình gốm đựng rượu lấy cảm hứng từ linh vật rắn thần Doha dát vàng đón Tết 2025 mang tên “Rồng rắn lên mây”.

Tác phẩm chủ đạo là bình đựng rượu được đặt tên "Rồng Rắn Lên Mây" lấy cảm hứng từ hình tượng thần rắn của Hi Lạp được thiết kế thủ công tinh xảo. Bộ sưu tập “Rồng Rắn Lên Mây 2025” không chỉ là một món quà ý nghĩa cho năm mới mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang thông điệp Tái Sinh – Trí Tuệ – Tài Lộc, nhà sáng lập Doha Jsc - CEO Dasha Trịnh (Trịnh Thị Phi Đoàn) cho biết, rắn thần Doha là biểu tượng của sự tái sinh, mang ý nghĩa của khởi đầu mới, hứa hẹn một năm tràn đầy sức sống và phát triển vững bền. Qua tác phẩm thần rắn, Doha JSC muốn gửi gắm lời cầu chúc chân thành, mong khách hàng của mình luôn vượt qua mọi thử thách, hướng tới những đỉnh cao thành công trong cuộc sống.

Với viên ngọc vàng quyền quý trên đầu, rắn thần Doha hóa thân thành vị thần của trí tuệ và sự sáng tạo, biểu trưng cho trí thông minh, sắc sảo và óc hài hước, cùng khả năng vượt qua mọi thử thách khó khăn nhất. Vị thần rắn Doha còn mang lại tài lộc dồi dào, phú quý và thịnh vượng cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Về hình thức, nguyên khối của linh vật rắn được làm bằng chất liệu sứ men hỏa biến cao cấp, bên ngoài phủ vàng lộng lẫy, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Hình tượng con rắn được tạo hình uyển chuyển, tượng trưng cho sự bảo vệ và thịnh vượng. Không chỉ thế, mỗi bình đựng rượu trong bộ sưu tập “Rồng Rắn Lên Mây” Doha 2025 được sản xuất với số lượng giới hạn, khiến nó trở thành món quà độc đáo, hiếm có và mang giá trị sưu tầm cao.

Tặng quà Tết không chỉ là một truyền thống đẹp mà còn là cách thể hiện lòng tri ân, yêu thương và gắn kết. Mỗi món quà, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa đặc biệt, truyền tải những thông điệp may mắn, sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc cho năm mới. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập “Rồng Rắn Lên Mây 2025” của Doha không chỉ là một món quà sang trọng mà còn chứa đựng trọn vẹn tâm tư, lời chúc an khang thịnh vượng của người trao tặng đến người nhận, mở ra một năm mới tràn đầy may mắn, thành công và hạnh phúc.

Doha không chỉ giới thiệu sản phẩm bình gốm sứ linh vật mà còn ra mắt nhiều sản phẩm tết mang đậm nét văn hóa Việt mà tiêu biểu là giỏ quà tết đậm chất Việt như bánh chưng cổ truyền, hương vị truyền thống. Hũ muối tài lộc DOHA, sử dụng muối tinh khoáng từ Phan Rang, Phan Thiết - loại muối đang được xuất khẩu sang Mỹ, được kết hợp với vàng 24K, mang ý nghĩa cầu may mắn đầu năm. Đĩa mạ vàng long phụng hòa minh, dùng để đặt bánh chưng trên bàn thờ, gửi gắm lời cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho gia đình. Lá vàng tài lộc làm từ lõi đồng mạ vàng 24K, có thể đặt trên bàn thờ vào đêm giao thừa để cầu may hoặc mang theo bên người như bùa hộ mệnh. Và không thể thiếu rượu mơ Royal Umeshu 14 độ với vảy vàng 23K, làm từ trái mơ hái trên núi Yên Tử, không chỉ thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe.

Những sản phẩm của DOHA không chỉ nhỏ gọn, đẹp mắt mà còn chứa đựng tâm huyết gìn giữ văn hóa và tình yêu đối với quê hương, đất nước Việt Nam, góp phần làm nên một mùa Tết thật trọn vẹn.