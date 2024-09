Doanh nghiệp Singapore triển khai loạt chương trình CSR giáo dục ý nghĩa tại Việt Nam

Trong hơn một thập kỷ qua, Keppel, doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu có trụ sở tại Singapore, đã không ngừng nỗ lực để mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Chặng đường hơn 10 năm cống hiến cho giáo dục

Với tầm nhìn rằng giáo dục toàn diện và chất lượng là nền tảng quan trọng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, Keppel đã triển khai hàng loạt chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) với mục tiêu hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận kiến thức, nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng cần thiết.

Từ năm 2011, Keppel đã đặt những bước chân đầu tiên trong hành trình đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam thông qua việc trao tặng học bổng, tài trợ trang thiết bị học tập và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ.

Doanh nghiệp đã trao tổng cộng hơn 100 học bổng cho các em sinh viên thông qua các chương trình khuyến học, bao gồm chương trình học bổng “Nâng Bước Thủ Khoa” do Quỹ Hỗ Trợ Tài Năng Trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong hợp tác tổ chức. Những nỗ lực này nhằm giúp các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập có cơ hội tiếp tục con đường học vấn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là nguồn động lực để các em vươn lên, đóng góp cho xã hội trong tương lai.

Không dừng lại ở đó, Keppel còn ghi dấu ấn với Bánh Xe Tri Thức (Words on Wheels – WoW), chương trình giúp các em học sinh tiếp cận với các tài liệu đọc, các tài liệu ở hình thức âm thanh, hình ảnh cũng như cách sử dụng Internet thông qua một thư viện lưu động.

Đến nay, Bánh Xe Tri Thức đã đồng hành gần 38.000 học sinh tại 32 trường học ở Hà Nội và TP.HCM. Việc tiếp cận nguồn kiến thức đa dạng đã mở ra cánh cửa tri thức mới cho nhiều em học sinh, giúp các em trang bị kỹ năng cần thiết để phát triển hơn trong tương lai.

Ngoài ra, năm 2022, Keppel đã trao tặng 4 thư viện di động cho hơn 1.000 em học sinh tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Gành Dầu, Phú Quốc. Các thư viện này bao gồm hơn 1.000 đầu sách, bao gồm sách khoa học, sách tham khảo, và nhiều thể loại khác. Đặc biệt, các sách đều được quyên góp bởi nhân viên Keppel và các khách thuê tại Saigon Centre, dự án phức hợp hàng đầu của Keppel tại TP.HCM. Không chỉ dừng lại ở việc tặng sách, Keppel còn trao các phần quà khuyến học như balo và máy tính, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh nghèo vượt khó.

Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan mang tính giáo dục cho sinh viên các trường Đại học tại Việt Nam và nước ngoài nhằm hỗ trợ và đem lại kiến thức bổ ích, thực tiễn cho các em trên con đường học vấn.

Hướng đến giáo dục về môi trường và biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về biến đổi khí hậu cũng là một trong những mục tiêu Keppel hướng tới.

Keppel đã đưa ‘R.I.S.E. to the Challenge’, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng mực nước biển dâng cao và biến đổi khí hậu, triển khai lần đầu tại Singapore, đến với hơn 700 học sinh tại Phú Quốc, Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, TP.HCM, Đà Nẵng và Tây Ninh. Các em học sinh tại các địa phương này không chỉ được trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu mà còn được khuyến khích tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, từ đó giúp hình thành nhận thức và trách nhiệm cộng đồng.

Ngoài ra, năm 2022, Keppel tổ chức chương trình Green Sculpture – Cuộc thi và Triển lãm các tác phẩm tạo hình từ vật liệu tái chế chủ đề bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, các sinh viên trên cả nước về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa. Chương trình quy tụ tổng cộng gần 60 bài dự thi đến từ hơn 100 thí sinh trên khắp cả nước.

Nâng cao kiến thức công nghệ cho học sinh Việt Nam

Gần đây, Keppel đã tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp cho lĩnh vực giáo dục bằng việc triển khai chương trình Bytes for Future – Cỗ máy tri thức. Cụ thể, ngày 17/9 vừa qua, Keppel, với sự hỗ trợ của báo Tiền Phong, đã tổ chức lễ bàn giao 80 máy tính thuộc Bytes for Future cho hơn 800 học sinh tại Trường THCS Đồng Khởi và THCS Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, Keppel còn bổ sung các đầu sách do nhân viên của công ty quyên góp cho thư viện của hai trường, nhằm nâng cao chất lượng môi trường học tập và khả năng tiếp cận tri thức cho các em.

Chương trình Bytes for Future không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thiết bị học tập mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn, đó là giúp các em học sinh có được những kỹ năng công nghệ cần thiết để hội nhập vào kỷ nguyên số. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc trang bị máy tính và các thiết bị hỗ trợ góp phần giúp các em tiếp cận với tri thức mới và mở ra cơ hội để các em cạnh tranh và phát triển trong môi trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Bytes for Future không chỉ là hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh và nhà trường có điều kiện học tập, giảng dạy tốt hơn mà còn thiết thực, góp phần cùng địa phương thúc đẩy phát triển giáo dục, kịp thời đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông trong năm học mới.”

Keppel, một trong những doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, luôn cam kết đóng góp cho cộng đồng tại nơi Doanh nghiệp hoạt động. Thông qua các chương trình CSR giáo dục, Keppel đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, mang lại hy vọng và tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.