Đổ xô du lịch Iraq bất chấp cảnh báo bắt cóc, khủng bố

TPO - Bất chấp căng thẳng leo thang và cảnh báo về các mối đe dọa khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang và bất ổn dân sự, nhiều du khách phương Tây vẫn đổ xô đến Iraq du lịch.

Càng 'cấm' càng thích đến du lịch

Tommy Driskill - YouTuber người Mỹ vừa có chuyến du lịch 12 ngày đặc biệt tới thành phố Baghdad của Iraq.

Driskill đã ăn sáng với bánh ngọt và kem đông ở bên ngoài một quán cà phê nhỏ tại Baghdad - nơi mà trước đó không ai dám đứng bên đường tới 5 phút. Bởi Baghdad từng là địa điểm nguy hiểm trong chiến tranh Iraq, thậm chí những tòa nhà ở đây đến giờ vẫn còn chi chít vết đạn.

Driskill nói với CNN Travel rằng suốt mười mấy năm anh nghe tin tức về cuộc chiến tranh ở Iraq trên truyền hình, nhưng những cảnh báo về việc hạn chế đi du lịch tại đất nước này lại khơi dậy sự tò mò của anh.

Theo nam YouTuber người Mỹ, Iraq thu hút anh vì có vô số điểm tham quan thú vị, bao gồm thành phố cổ Babylon nổi tiếng với vườn treo, tháp Babel và những pháo đài bằng gạch bùn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Iraq còn được mệnh danh là "cái nôi của nền văn minh", chính tại đây người Sumer cổ đại đã phát triển bánh xe, hệ thống chữ viết đầu tiên trên thế giới và thành lập các trung tâm đô thị từ năm 5300 trước công nguyên.

CNN Travel cho biết, bất chấp căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông, không chỉ Driskill mà nhiều du khách phương Tây vẫn liên tục đến thăm Iraq, thông qua các công ty lữ hành.

Trước thực trạng vừa nêu, Chính phủ nhiều nước đã khuyến cáo công dân không nên đến Iraq du lịch vì lý do an ninh.

Theo Times Travel, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Iraq vào cấp độ 4 - quốc gia không được đi du lịch, kèm cảnh báo về các mối đe dọa khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang và bất ổn dân sự.

Văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung của Anh (FCO) cũng khuyến cáo công dân không nên đi du lịch đến Iraq, ngoại trừ khu vực Kurdistan bán tự trị ở phía bắc - nơi có nền văn hóa và ngôn ngữ Kurd riêng biệt, hoạt động chủ yếu độc lập với Baghdad kể từ năm 2005. Đối với Kurdistan, FCO khuyến cáo không nên đi du lịch, chỉ tới đây khi cần thiết.

Du lịch Iraq khởi sắc

Năm 2021, khi Chính phủ Iraq bắt đầu cấp thị thực khi đến sân bay quốc tế Baghdad cho 30 quốc tịch, bao gồm công dân Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu, từ đó du lịch bắt đầu có sự khởi sắc.

Theo tờ Kurdistan Chronicle, Hội đồng du lịch chính quyền khu vực Kurdistan thậm chí còn đặt ra mục tiêu lý tưởng, chào đón 20 triệu du khách hàng năm vào năm 2030.

Mạng lưới tin tức Rudaw có trụ sở tại Kurdistan thông tin, 1/4 lượng khách du lịch năm 2023 ở Iraq là du khách quốc tế, năm 2023 khu vực này đã vượt mốc đón 7 triệu du khách.

Các công ty lữ hành quốc tế cho biết, họ đang chứng kiến nhu cầu đến Iraq tăng mạnh. “Xu hướng đến những nơi như Baghdad, Babylon, Mosul của Iraq tăng gấp đôi mỗi năm. Hai năm trước, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi, năm ngoái là hai chuyến và năm nay là bốn chuyến”, Robert Kyle Molina - Giám đốc tour du lịch của Lupine Travel, chuyên về các điểm du lịch ít được biết đến - nói với CNN.

Molina cho biết, quản lý và giảm thiểu rủi ro là vấn đề quan trọng nhất mà các công ty lữ hành phải làm khi triển khai tour đến Iraq. Các công ty phải kết nối với mạng lưới các liên lạc viên địa phương và cố vấn an ninh tại các quốc gia họ đến thăm. Đặc biệt, cần chuẩn bị trước các tuyến đường có thể sơ tán bằng đường bộ, hoặc đường hàng không và liên tục cập nhật tình hình an ninh khu vực trong suốt các chuyến đi.

Không chỉ các công ty lữ hành nước ngoài, nhiều người Iraq cũng tích cực lập ra các công ty nhằm khôi phục du lịch văn hóa đến các di sản. Các cơ sở hạ tầng khách sạn và du lịch cũng ngày càng được đầu tư với quy mô lớn.

Tuy nhiên, CNN và các hãng thông tấn thế giới nhận định, thách thức chính mà ngành du lịch mới nổi của Irag phải đối mặt vẫn là hình ảnh tiêu cực của đất nước này.

“Chiến tranh đã kết thúc cách đây nhiều năm nhưng mọi người vẫn chỉ nghe về Iraq khi nó liên quan đến xung đột. Tuy nhiên họ không biết rằng Iraq là vùng đất của “Đêm Ả Rập”, nơi có hơn một nghìn câu chuyện để kể và những câu chuyện đó cần được trải nghiệm thông qua các tour du lịch mang đúng nghĩa thực sự”, Baghdad Ali Al Makhzomy - công dân Iraq - nói với CNN.

Các chuyên gia du lịch đánh giá, tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại hồi năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân của lực lượng này ẩn náu tại các trung tâm đô thị, sa mạc và các khu vực hiểm trở. Đặc biệt, tàn quân vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh cũng như dân thường hay du khách.

Kim Thảo