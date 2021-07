Djokovic vô địch Wimbledon, cân bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Federer và Nadal

TPO - Novak Djokovic có được danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Matteo Berrettini với tỷ số 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3 ở chung kết Wimbledon khuya 11/7.

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2021 khuya 11/7 là cuộc đọ sức giữa số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) và số 9 thế giới Matteo Berrettini (Italia). Trang chủ của ATP Tour so sánh màn so tài trên sân All England Club là cuộc đấu giữa người khổng lồ David và chàng tráng sĩ Goliath bởi khoảng cách khá xa giữa hai tay vợt.

Djokovic từng 5 lần vô địch Wimbledon, còn Berrettini mới lần đầu tận hưởng trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Trong 2 cuộc đối đầu trước đó với Nole, tay vợt 25 tuổi người Italia cũng đều nhận thất bại.

Thực tế trên sân All England Club cũng phản ánh rõ trình độ chênh lệch giữa hai tay vợt. Berrettini chỉ gây khó khăn cho Djokovic ở set đầu khi buộc đối thủ bước vào loạt tie-break và giành chiến thắng với tỉ số 7-4. Ở 3 set sau đó, bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt số 1 thế giới giúp Djokovic lội ngược dòng và giành chiến thắng với các tỷ số 6-4, 6-4, 6-3.

Với việc đánh bại Berrettini, Djokovic có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Wimbledon và cũng là lần thứ 6 anh nâng cao chiếc Cup tại All England Club (sau các năm 2011, 2014, 2015, 2018 và 2019). Quan trọng hơn, tay vợt người Serbia đã cân bằng được kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam do Roger Federer và Rafael Nadal đang cùng nắm giữ.

Kể từ giải Belgrade Open 2021, Djokovic đã thắng 17 trận liên tiếp, trong đó đoạt 2 danh hiệu ở Belgrade và Roland Garros. Còn tính trên mặt sân cỏ, anh thắng 21 trận liền suốt 3 năm qua, tính cả chung kết Wimbledon tối nay. Lần gần nhất tay vợt người Serbia thua ở mặt sân này là khi anh đối đầu Marin Cilic ở chung kết giải ATP Queen’s Club Championships năm 2018.

Djokovic đã vô địch 3 Grand Slam trong năm nay, gồm Australian Open (lần thứ 9), Roland Garros (lần thứ 2) và giờ là Wimbledon (lần thứ 6). Đây cũng là lần thứ 3 anh vô địch 3 Grand Slam trong cùng 1 mùa giải (2011, 2015, 2021). Tay vợt 24 tuổi đang hướng tới danh hiệu US Open lần thứ 4 trong sự nghiệp. Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ này, việc Nole độc chiếm kỷ lục về số lần vô địch Grand Slam chỉ còn là vấn đề thời gian.