Diva bị hắt hủi

TPO - Trong bốn thập kỷ hoạt động âm nhạc, Celine Dion giành 5 giải giải Grammy, 6 giải AMA, 7 giải Billboard, 12 giải Âm nhạc Thế giới, 20 giải JUNO... Việc nữ ca sĩ bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ vĩ đại khiến nhiều người khó hiểu.

Rolling Stone vừa đăng tải danh sách 100 ca sĩ vĩ đại nhất từ ​​năm 2008 và 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại thế hệ mới. Do có sự thay đổi trong tiêu chí, danh sách nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ. Song, theo TMZ, điều khiến khán giả phẫn nộ là Celine Dion bị loại khỏi danh sách.

Với giọng hát nội lực, kỹ thuật điêu luyện, ca sĩ người Canada bán hơn 200 triệu đĩa toàn cầu, giành được loạt giải thưởng danh giá suốt bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Nhiều người đồng ý rằng Aretha Franklin ở vị trí số một là điều hiển nhiên, theo sau là Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday và Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyonce, Otis Reeding và Al Green. Song, việc không có Celine Dion khiến nhiều người không chấp nhận.

Trong khi các nghệ sĩ soul và R&B thống trị Top 10, vị trí 11-20 đa dạng hơn với danh sách ca sĩ nhạc rock và pop. Biểu tượng nhạc rock&roll Little Richard và John Lennon đứng vị trí 11, 12, tiếp theo là Patsy Cline, Freddie Mercury, Bob Dylan, Prince, Elvis Presley, Celia Cruz, Frank Sinatra và Marvin Gaye.

Một vài cái tên có mặt trong danh sách mà chuyên gia đánh giá không có chất giọng, sản phẩm âm nhạc hoàn hảo như Celine Dion như Ozzy Osbourne (#112), Glen Danzig (#199), Kurt Cobain (#36), Bruce Springsteen (#77), Mick Jagger (#52), John Foggerty (#118), Patti Smith (#117), Chrissie Hynde (#114), Roger Daltry (#109), , Courtney Love (#125) và Joe Strummer (#130).

Những nghệ sĩ croon như Leonard Cohen (#103), Bob Dylan (#15), Lou Reed (#107) và Johnny Cash (#85) nghiêng nhiều hơn về thái độ và phong cách hơn là giọng hát và ý nghĩa ca khúc.

Các nhà phê bình cũng khó chịu khi Celine Dion bị các ngôi sao nhạc pop như Lady Gaga (#58), Taylor Swift (#102), Usher (#97), Selena (#89), The Weeknd (#110) và George Michael (#62) vượt qua.

Rolling Stone phản bác rằng danh sách của họ hướng đến ca sĩ vĩ đại nhất, không phải danh sách giọng ca vĩ đại nhất. Điều mà tạp chí hướng đến là tính độc đáo, tầm hảnh hưởng, chiều sâu và bề dày di sản âm nhạc của ca sĩ.

"Đây là những giọng ca định hình lịch sử âm nhạc", Rolling Stone viết dưới danh sách.

Phản bác của Rolling Stone gây tranh cãi khi Celine Dion từ lâu là ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc, theo TMZ. Sau album thứ ba The Color Of My Love (1993), ca sĩ người Canada trở thành siêu sao toàn cầu. Bản hit My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic - gắn liền với tên tuổi diva thế giới.

Trong bốn thập kỷ hoạt động âm nhạc, Celine Dion giành 5 giải Grammy, 6 giải AMA, 7 giải Billboard, 12 giải Âm nhạc Thế giới, 20 giải JUNO...

Cô cũng nắm giữ kỷ lục album tiếng Pháp bán chạy nhất lịch sử, nghệ sĩ đương đại bán chạy nhất, nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất có hai album bán hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới, nghệ sĩ solo bán chạy nhất thế giới thập niên 1990...