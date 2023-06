Điều tra vụ nhóm người thay ổ khóa, vẽ bậy lên nhà dân ở TPHCM

TPO - Xông vào căn nhà ở huyện Bình Chánh (TPHCM), một nhóm người ngang nhiên thay ổ khóa và vẽ chữ "nhà lừa đảo, nhà tranh chấp" lên tường.

Ngày 17/6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra, xác minh vụ một nhóm người ngang nhiên thay ổ khóa cửa, vẽ bậy lên nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/6, một nhóm khoảng 10 người đi nhiều xe máy, bất ngờ xông vào căn nhà trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Những người này cho rằng, họ đã mua căn nhà trên nên yêu cầu những người bên trong rời khỏi để “lấy nhà”.

Tuy nhiên, chủ căn nhà trên đi vắng và cửa khóa nên những người này kêu thợ đến phá ổ khóa cũ, thay ổ khóa mới, đồng thời vẽ chữ nhà lừa đảo, nhà tranh chấp, xịt sơn lên cửa kính.

Chia sẻ với phóng viên, chị N (37 tuổi) cho biết, căn nhà trên là của vợ chồng của người cháu tên L và hiện bỏ đi đâu không rõ.

Nhóm người này nói đã thỏa thuận mua căn nhà trên (viết giấy tay) từ vợ chồng ông L với số tiền 800 triệu đồng, đã đặt cọc 400 triệu đồng. Do không thể liên lạc với vợ chồng ông L để tiếp tục việc mua bán nên họ đến “lấy nhà”.

Theo chị N, khu vực trên có nhiều người lớn tuổi và trẻ em sinh sống nhưng nhóm người trên ngang nhiên phá cửa, vẽ bậy lên tường khiến mọi người lo lắng, bất an.

Hôm xảy ra vụ việc, chị N đã gọi điện trình báo công an địa phương ổn định an ninh trật tự, giúp người dân an tâm sinh sống.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.