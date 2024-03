Điều tra vụ hủy hoại hơn 2,2 ha rừng để làm đường dây 110kV thủy điện ở Quảng Nam

TPO - Dù chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư dự án đường dây 110kV thủy điện Tr'Hy ở Quảng Nam đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng dưới hành lang tuyến. Diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại gần 2,25 ha.

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND huyện Tây Giang cho biết, Hạt kiểm lâm huyện đã khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ án hủy hoại rừng làm đường dây điện 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy tên địa bàn huyện.

Trong số 2,25 ha rừng bị thiệt hại thì huyện Tây Giang có trên 2,2ha (thuộc BQL rừng phòng hộ huyện quản lý gần 0,48ha và UBND các xã A Tiêng, Dang, Lăng quản lý trên 1,7ha).

Sau khi phát hiện vụ việc, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, yêu cầu thủy điện Tr’Hy dừng thi công các hạng mục liên quan.

Trưởng Công an huyện Tây Giang Lương Quốc Nghĩa cho biết, công an huyện đã ghi nhận hiện trường. “Hiện Hạt Kiểm lâm huyện đang đề nghị khởi tố, sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn sẽ chuyển hồ sơ qua công an điều tra”, ông Nghĩa cho hay.

Theo báo cáo của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, kết quả kiểm tra, diện tích và trữ lượng gỗ rừng tự nhiên bị thiệt hại do thi công móng trụ, mở đường công vụ và phát hành lang tuyến với tổng diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại là 2,2257ha thuộc địa bàn Tây Giang và Đông Giang.

Diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tuy nhiên chủ đầu tư đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng dưới hành lang tuyến khi chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của cấp thẩm quyền.

Khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 106,786m3/380 cây.

Riêng diện tích rừng bị chặt phá trên địa phận huyện Đông Giang (0,0235 ha) đang được cơ quan Công an xã Mà Cooih phối hợp với kiểm lâm làm việc tại địa bàn, BQL rừng phòng hộ huyện xác lập hồ sơ, phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Dự án thủy điện Tr’Hy do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 30MW tại xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, điện lượng trung bình là 117,4 triệu kWh/năm. Đường dây 110kV đấu nối vào điện lưới quốc gia (giai đoạn 1) thủy điện Tr’Hy chiều dài 18,472 km, chủ đầu tư đã hoàn thành xây lắp, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017. Đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới quốc gia (giai đoạn 2) thủy điện Tr’Hy đi qua địa bàn các huyện Đông Giang và Tây Giang với chiều dài 29,935 km. Dự án ảnh hưởng đến 2.160 m2 rừng tự nhiên (huyện Tây Giang 1.960 m2, huyện Đông Giang 200m2).