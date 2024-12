Điều gì xảy ra với bitcoin sau tuyên bố tiền ảo là vàng kỹ thuật số?

TPO - Bitcoin trở về mốc 100.000 USD sau khi Bộ Tài chính Mỹ nêu quan điểm đồng tiền điện tử là vàng kỹ thuật số.

Ngày 9/12, giá bitcoin đã tăng vọt khi được các công ty như BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và MicroStrategy - gã khổng lồ trong lĩnh vực mua bitcoin ủng hộ đồng tiền điện tử là vàng kỹ thuật số.

Giá bitcoin tăng mạnh, trở lại mốc hơn 100.000 USD sau quan điểm của Bộ Tài chính Mỹ. Cơ quan này gọi bitcoin là vàng kỹ thuật số giữa lúc chiến dịch chống lại khoản nợ khổng lồ 36.000 tỷ USD của tỷ phú Tesla Elon Musk thúc đẩy lời kêu gọi thành lập quỹ dự trữ chiến lược bitcoin.

"Bitcoin có vẻ là kho lưu trữ giá trị hay còn gọi là vàng kỹ thuật số trong thế giới tài chính phi tập trung (DeFi). Sự quan tâm đầu cơ dường như đã đóng vai trò nổi bật trong sự phát triển của các mã thông báo kỹ thuật số", Bộ Tài chính Mỹ nêu trong một báo cáo.

Tháng trước, Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử Scott Bessent - nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng với quan điểm ủng hộ bitcoin và tiền điện tử - làm Bộ trưởng Tài chính tiếp theo.

Vào tháng 7, ông Trump hứa sẽ tạo ra "kho dự trữ bitcoin quốc gia" và dự đoán bitcoin có thể vượt qua vốn hóa thị trường 16.000 tỷ USD của vàng trong lần xuất hiện tại Hội nghị Bitcoin 2024.

"Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra với bitcoin", ông Bessent cho biết sau đề xuất về dự trữ bitcoin của ông Donald Trump.

Đầu tuần trước, Jerome Powell - chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - phát biểu rằng bitcoin có thể so sánh với vàng trong hội nghị DealBook do tờ New York Times tổ chức.

"Bitcoin giống như vàng nhưng là ảo. Mọi người không sử dụng nó như hình thức thanh toán hoặc kho lưu trữ giá trị. Đồng tiền ảo rất dễ biến động. Bitcoin càng không phải là đối thủ cạnh tranh của đồng USD mà thực sự là đối thủ cạnh tranh của vàng", ông Jerome Powell nêu quan điểm.

Giá bitcoin tăng vọt sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các nhà giao dịch đặt cược rằng chính quyền mới sẽ thúc đẩy chính sách để Phố Wall mua bitcoin nhiều hơn.

Peter Chung - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Presto Research - cho biết trong các bình luận qua email rằng: "Giá Bitcoin vượt qua mức 100.000 USD là cột mốc cực kỳ quan trọng xét về góc độ tâm lý vì con người. Việc nhiều cá nhân và truyền thông dồn sự chú ý vào bitcoin khiến tiền điện tử tăng mạnh hơn".

Trạch Dương