Điều chưa biết về vai Đạt nghiện, biến thái của Đỗ Duy Nam

Sau 2 tập bộ phim Biệt dược đen lên sóng, diễn viên Đỗ Duy Nam gây ấn tượng ban đầu với vai Đạt “điên”. Đạt là thành viên đặc biệt của nhóm cậu ấm, cô chiêu mang tên Cityboy.

Nhân vật Đạt nghiện có tạo hình khá đặc biệt với mái tóc dài được bện lại giống rapper. Đỗ Duy Nam thừa nhận tạo hình của nhân vật Đạt hoàn toàn khác với anh ở ngoài đời, là ông bố bỉm sữa của hai con nhỏ.

Đỗ Duy Nam cho biết chính anh đề xuất với đạo diễn về tạo hình này dù được cảnh báo về những bất lợi do mái tóc đem lại như đau đớn, viêm da…

“Tôi thực sự nghiêm túc với vai Đạt nghiện trong phim Biệt dược đen. Tôi đề xuất làm kiểu tóc rapper Mỹ đen. Trong suốt 3 tháng, tôi ăn ngủ với nó. Có thể nói đây là bộ phim tôi tốn tiền gội đầu và chịu nhiều đau đớn nhất. Hàng ngày tôi phải ngủ trên cái gối đặc biệt để không ảnh hưởng tới mái tóc”, Đỗ Duy Nam chia sẻ.

Theo Đỗ Duy Nam, anh nhận lời vào vai Đạt ngay khi đọc kịch bản bởi thấy nhân vật có tính cách đa chiều. Đạt vừa nghiện lại tâm thần. Về sau, Đạt lại là nhân vật đặc biệt hơn nữa khi vén tấm màn sự thật.

“Càng ngày các nhân vật sẽ ly kỳ, hấp dẫn. Khi đọc kịch bản, tôi đã há hốc miệng vì sướng. Lâu lắm rồi mới có một kịch bản khiến tôi phải ồ lên, háo hức cho từng cảnh quay như thế. Khán giả hãy chờ đợi ở phần 2 và phần 3 của bộ phim. Hy vọng vai Đạt ‘điên’ làm người xem cảm thấy thích thú”, anh nói.

Vào vai Đạt, Đỗ Duy Nam khẳng định anh phải tự vượt qua cái bóng của nhân vật Thịnh ngựa trong phim Mê cung mà anh từng đảm nhận. “Nhân vật này cũng nghiện nhưng có tâm lý phức tạp. Sở trường của tôi là hài. Vì vậy, đây là vai nặng với tôi nhưng không quá khó. Tôi phải nghiên cứu, đào sâu hơn để hoàn thành vai diễn”, nam diễn viên cho hay.

Đỗ Duy Nam hài hước chia sẻ: "Cách đây 4 năm tôi đóng vai Thịnh 'ngựa' trong phim Mê cung. Vừa chiếu xong phân đoạn Thịnh 'ngựa' đập tivi, mẹ tôi chạy từ phòng sang nước mắt rưng rưng bảo: 'Nam ơi, con mà thế này chắc mẹ chết mất'. Lần này đến với phim Biệt dược đen chắc tôi phải cho bố mẹ uống thuốc trợ tim, an thần khi phải đối diện cậu con trai trong gia đình đóng 1 vai quá sức như thế".

Theo quan điểm riêng của Đỗ Duy Nam, phim hình sự ngày nay chân thực, sinh động và đầu tư hơn. “Có những cảnh rất thật khiến khán giả gai người vì xúc động. Sự khác biệt so với series Cảnh sát hình sự trước đó chính là sự đầu tư về hình ảnh và tính chân thực. Yêu là yêu, hôn là hôn, say đắm là say đắm chứ không phải chỉ là gợi gợi. Với sự khắt khe của khán giả hiện nay, phim sẽ chân thực hơn”, Đỗ Duy Nam nhận xét.

Sau khi bộ phim lên sóng, tạo hình và diễn xuất của Đỗ Duy Nam nhận được lời khen từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng là diễn viên hài nhưng Đỗ Duy Nam làm ra chất của kẻ nghiện ngập, biến thái với màu sắc riêng. Thậm chí, có khán giả cảm thấy nổi da gà khi xem diễn xuất của anh.

“Cho Đỗ Duy Nam đóng nghiện là chuẩn rồi”, “Đỗ Duy Nam diễn đạt quá”, “Đỗ Duy Nam đóng vai sử dụng ma tuý chắc chắn số 1 Việt Nam”, “Duy Nam diễn vai nghiện giống quá, xem hãi thật”, “Thịnh ngựa trở lại và lợi hại hơn xưa”, “Xem đến những phân đoạn có Đạt nghiện mà nổi da gà. Xuất sắc”, “Thịnh ngựa có tóc ấn tượng quá”, “Phim hay kịch tính, nhiều diễn viên trẻ diễn rất đạt, đầy triển vọng”… là một số ý kiến được ghi nhận.

Biệt dược đen là series cảnh sát hình sự nói về thứ nước khoái, dạng ma túy mới làm ảnh hưởng tới giới trẻ và đang len lỏi vào cuộc sống. Qua những vai diễn của các thành viên Cityboy, những cậu ấm, cô chiêu nhà giàu, cuộc chơi lệch lạc định hướng của xã hội… nhằm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ.