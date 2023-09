Showbiz 5/9: 'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' mặc quần cạp trễ khi đến Việt Nam

TPO - Trong loạt ảnh chụp cùng Lan Khuê ở sân bay Việt Nam, Mai Davika gây chú ý khi diện áo tắm một mảnh bên trong bộ đồ đen.

Lan Khuê đăng tải khoảnh khắc hội ngộ Mai Davika tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Lan Khuê tự tay đội nón lá cho “ma nữ” đẹp nhất Thái Lan để chào đón khi cô đến Việt Nam. Trong khi đó, Mai Davika gây ấn tượng khi diện bộ đồ đen với thiết kế cạp trễ để lộ áo tắm một mảnh bên trong.

Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc Mai Davika bên dưới bài đăng. “Trời ơi, đỉnh quá chị ơi, hóng quá luôn”, “Mai Davika xinh quá”, “Mai Davika đẹp quá trời, thân thiện quá luôn”, “Bức hình thật hoàn hảo, 2 người đẹp cùng chung một khung hình”, “Nhìn Mai Davika đội nón lá cưng quá trời”…

Mai Davika đến Việt Nam để tham gia trình diễn thời trang tại show kỷ niệm 10 năm hoạt động thời trang của Hoa khôi Lan Khuê vào ngày 5/9 tại TPHCM. Trước đó, Mai Davika làm khách mời trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP.

Mai Davika sinh năm 1992, là diễn viên - người mẫu Thái Lan, mang trong mình hai dòng máu Thái - Bỉ, bắt đầu hoạt động showbiz từ năm 2010. Tên tuổi của cô gắn liền với bộ phim Tình người duyên ma. Từ bộ phim này cô được khán giả ưu ái gọi là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan"

Khánh Thi diện bikini những ngày cuối thai kỳ

Ngày 5/9, Khánh Thi chia sẻ loạt ảnh bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Cô viết: “Nghỉ lễ của gia đình BiNa trước khi vào năm học mới”. Theo đó, “nữ hoàng dancesport” Khánh Thi gây ấn tượng khi diện bikini tạo dáng bên ông xã và các con. Thậm chí Khánh Thi cùng Phan Hiển tạo dáng bằng một động tác khiêu vũ, đúng với phong cách chụp ảnh thường thấy của cặp đôi.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Khánh Thi được dự sinh bé thứ ba trong nửa đầu tháng 9. Hiện, Phan Hiển đã gác lại hết chuyến tập huấn nước ngoài để chờ ngày vợ lâm bồn. Cặp đôi chưa tiết lộ giới tính bé trong bụng. Khánh Thi từng nói gia đình cô đã có "đủ nếp đủ tẻ" nên giờ có thêm con gái hay con trai đều vui như nhau. Cả hai bé Kubi và Anna đều ngóng trông em chào đời.

"Hơn ai hết, tôi biết rõ sức khỏe mình, những gì làm được và không. Tôi tin vào hiểu biết và kiến thức của mình nên không quá lo lắng. Sau hai lần mang thai, tôi nghiệm ra chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ thì em bé chào đời cũng sẽ vui vẻ, hay cười", Khánh Thi chia sẻ.

Việt Anh xuất hiện sau ồn ào với vợ cũ

Ngày 5/9, Việt Anh xuất hiện trong buổi ra mắt phim Cuộc chiến không giới tuyến tại Hà Nội. Đây là lần đầu nam diễn viên lộ diện kể từ sau ồn ào vợ cũ tố không chu cấp cho con.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, Việt Anh cho biết anh đã liên lạc được với vợ cũ và sẽ tìm cách xử lý câu chuyện giữa hai người.

Trong phim Cuộc chiến không giới tuyến, Việt Anh vào vai trung tá Trung - Đồn trưởng đồn biên phòng Mường Luông. Đây là lần đầu tiên anh khoác lên mình bộ áo lính sau 20 năm đóng phim.

Chia sẻ trong buổi ra mắt phim, nam diễn viên cho biết thời gian gần đây anh quyết tâm từ chối những vai tù tội. "Vai diễn đồn trưởng Trung là nấc thang mới khiến tôi phải dành nhiều công sức để chinh phục. Cũng may là từ khi xuất hiện Doãn Quốc Đam nổi lên như 1 ‘gương mặt vàng trong làng tù tội’, tôi cũng được ‘giảm tải’ rất nhiều. Từ đó tôi cũng xác định rất rõ với đoàn làm phim rằng: ‘Nếu vai tù tội thì đừng gọi cho tôi’. Vì thế nên vài phim gần đây tôi đã được làm người tử tế rồi. Với vai Trung trong Cuộc chiến không giới tuyến là người cực kỳ tử tế, mang hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam rất rõ nét", Việt Anh nói.

Phim về nhóm thợ săn hải tặc ‘One Piece’ gây sốt toàn cầu

One Piece là dự án phim live-action (người đóng) chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của họa sĩ Eiichiro Oda, ra mắt năm 1997. Sau 4 thập niên, tác phẩm vẫn giữ được sức hút và chưa đi hồi kết, được đánh giá là một trong những tượng đài manga dành cho thanh thiếu niên.

Nối tiếp thành công của nguyên tác, bản phim người đóng lập tức gây sốt khi chiếu trên Netflix. Tác phẩm hiện đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. (Đọc chi tiết)

Công bố đoạn ghi âm cuộc hội thoại của Vua Charles và Diana

Những đoạn ghi âm do nhà sử học hoàng gia Andrew Morton ghi lại vừa công bố sắp được đưa vào phim tài liệu Diana: The Rest of Her Story. Chương trình Good Morning America chiếu đoạn băng cho thấy Vua Charles (lúc đó là Thân vương xứ Wales) khá thất vọng khi biết con trai út của mình không phải con gái.

Trong đoạn băng, Diana nói Charles bày tỏ sự thất vọng với mẹ vợ - bà Raine Spencer - tại lễ rửa tội của Harry năm 1984. "Chồng tôi hiếm khi nói chuyện với mẹ. Nhưng ở lễ rửa tội của Harry, anh ấy nói: Mẹ biết đấy, chúng con rất thất vọng vì mong đó là con gái", Diana kể lại. (Đọc chi tiết)

Tranh cãi Engfa Wahara hát ở chung kết Hoa hậu Hòa bình tổ chức tại Việt Nam

Ngày 4/9, trang chủ Miss Grand International đăng tải lịch trình chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Đáng chú ý, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi cũng tiết lộ thông tin về việc top 10 năm nay sẽ ở lại Việt Nam để hoạt động sau đăng quang và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara xuất hiện trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Cùng ngày, chuyên trang sắc đẹp PP The Creative của Thái Lan đăng tải bài viết cho biết Engfa Wahara tham gia biểu diễn trong tiết mục trình diễn của top 5 tại đêm chung kết. (Đọc chi tiết)