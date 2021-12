TPO - Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại là dự án The Manor Central Park), với nội dung điều chỉnh gồm diện tích một số lô đất, hình thức sử dụng từ nhóm nhà vườn, nhóm nhà ở biệt thự đơn lập sang nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, tỷ lệ 1/500 (ô quy hoạch ký hiệu 15 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 19), tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).

Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 25.980m2; trong đó ô quy hoạch ký hiệu 15 có diện tích 8.757m2; một phần ô quy hoạch ký hiệu 19 có diện tích 17.223m2.

Nội dung điều chỉnh gồm diện tích một số lô đất, hình thức sử dụng (từ nhóm nhà vườn, nhóm nhà ở biệt thự đơn lập sang nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ) và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại các lô đất trên nguyên tắc giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật chung của ô quy hoạch, không làm thay đổi cơ cấu phân khu chức năng của Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, tỷ lệ 1/500 được duyệt, bảo đảm các chỉ tiêu hạ tầng xã hội...

Trong đó, ô quy hoạch ký hiệu 15 được quy hoạch đất nhóm nhà ở thấp tầng (nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ) diện tích khoảng 6.138m2 gồm các lô đất 15-TM1, 15-TM2; đất cây xanh, sân đường nội bộ diện tích khoảng 1.925m2; đất giao thông nội bộ khoảng 698m2. Nay giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, các thành phần chức năng sử dụng đất; đề xuất điều chỉnh quy hoạch diện tích các lô đất nhóm nhà ở và phần đất cây xanh sân đường nội bộ, giao thông nội bộ trong ô quy hoạch để phù hợp với thực tế giao đất, đồng thời bổ sung diện tích tại các lô đất đầu hồi và điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích sàn, số người) tại các lô đất 15-TM1, 15-TM2.

Ô quy hoạch ký hiệu 19 có tổng diện tích đất khoảng 57.670m2, trong đó phần đất chức năng đất nhóm nhà ở thấp tầng gồm các lô đất 19-NV1, 19-NV2 (nhóm nhà vườn) và lô đất 19-BT1, 19-BT2 (nhóm nhà ở biệt thự đơn lập) nằm liền kề, gắn kết với phần đất cây xanh, sân đường nội bộ tạo thành khu đất có diện tích khoảng 17.218m2. Nay giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, các thành phần chức năng sử dụng đất, đề xuất điều chỉnh cục bộ một phần ô quy hoạch 19 tại các lô đất 19-NV1, 19-NV2, 19-BT1, 19-BT2 và phần đất cây xanh, sân đường nội bộ tạo thành khu đất tập trung.

Cụ thể, điều chỉnh hình thức nhóm nhà vườn, nhà ở biệt thự đơn lập thành nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ, điều chỉnh hợp nhất các lô đất 19-NV1, 19-NV2, 19-BT1, 19-BT2 thành 1 lô đất ký hiệu 19-TM và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, diện tích sàn, tầng cao, dân số, số căn hộ).

Dự án khu đô thị chức năng Nam đường vành đai 3 Hà Nội (tên thương mại dự án The Manor Park) do Công ty CP Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 89,749 ha. Đây là diện tích đất đối ứng được TP Hà Nội giao cho chủ đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư BT (đổi đất lấy hạ tầng) - đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.