Diễn viên Phan Thắng nói về mối duyên với vai công an trên truyền hình

TPO - Diễn viên Phan Thắng cho biết anh tin vào cái duyên cũng như khả năng của mình khi thể hiện nhân vật chiến sĩ công an trên màn ảnh nhỏ. Thời gian tới, nam diễn viên sẽ trở lại với vai trung úy Phan Chiến trong bộ phim "Đấu trí" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.

Trong bộ phim mới nhất sắp lên sóng, anh một lần nữa vào vai chiến sĩ công an. Cảm xúc của anh ra sao khi nhận kịch bản phim 'Đấu trí' và biết mình lại có duyên mặc cảnh phục trên màn ảnh nhỏ?

Khi nhận được tin lên casting vai diễn trong Đấu trí, thực sự Phan Thắng rất bồi hồi và rất vui. Đã hơn một năm rồi tôi chưa góp mặt trong một bộ phim truyền hình nào cả. Sau buổi casting, ngày nào tôi cũng háo hức, mong chờ được nhận vai. Phim Đấu trí là một dự án truyền hình rất lớn của VFC. Tới khi có lịch lên đài truyền hình để nhận kịch bản, chuẩn bị tạo hình nhân vật, Phan Thắng như vỡ òa.

Về cái duyên đóng vai chiến sĩ công an, được mặc cảnh phục trên màn ảnh nhỏ, tôi nghĩ đó là sự ghi nhận, tin tưởng của các anh chị trong nghề. Mọi người đã đánh giá tôi phù hợp với vai diễn và trao cho tôi cơ hội. Bên cạnh đó, hóa thân thành người chiến sĩ công an luôn là mong mỏi của Phan Thắng.

Lần cuối tôi đóng vai công an cũng cách đây khá lâu, khoảng 2-3 năm trước với bộ phim Sinh tử. Dù đã vài lần thử sức dạng vai này, nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn là sự khát khao đóng vai công an. Tôi biết mình vẫn còn cái duyên với dạng vai này và tin rằng mình sẽ khai thác được nhiều khía cạnh để làm tốt vai diễn hơn nữa.

Lại nhận vai công an, anh không ngại sẽ lặp lại những hình ảnh, nét diễn ở các vai trước trong 'Mê cung' hay 'Sinh tử'?

Đúng là tôi từng sợ như vậy. Ngay từ khi nhận vai, tôi đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng trong Mê cung, tôi là chiến sĩ cảnh sát hình sự, trong Sinh tử, tôi lại là Trưởng phòng điều tra. Còn trong Đấu trí, chức vụ, nhiệm vụ của tôi sẽ khác. Tính cách nhân vật cũng không giống như những vai trước.

Tiếp tục với vai công an cũng vừa là lợi thế, vừa là áp lực cho Phan Thắng khi tham gia Đấu trí. Lợi thế là tôi đã nắm bắt được thần thái, tác phong của một chiến sĩ công an nhờ những trải nghiệm trong các phim trước. Nhưng với một diễn viên từng vào vai công an tới 2-3 lần, sự đánh giá, nhìn nhận của khán giả chắc chắn sẽ có phần khắt khe hơn. Khi tham gia Đấu trí, tôi tự đặt ra cho mình những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn từ ngoại hình đến diễn xuất.

Anh có nghĩ đến những dạng vai khác trong tương lai không?

Ngay từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh, tôi đã muốn thử sức với nhiều dạng vai. Tôi nhớ mãi lời dạy của thầy giáo mình là NSƯT Trần Lực, thầy nói một người diễn viên thực thụ thì không được ngại, không được sợ bất cứ dạng vai nào. Hình tượng nhân vật càng đa dạng, càng đòi hỏi diễn viên có nhiều vốn sống hơn, chăm chỉ tìm tòi khám phá hơn.

Sau nhiều năm làm nghề, Phan Thắng luôn tâm niệm mình không ngại bất cứ vai diễn nào. Bất kể là vai chính diện, phản diện đều yêu cầu người diễn viên phải đi nhiều nơi, quan sát nhiều thứ.

Đóng nhiều vai công an trên màn ảnh, anh phải thay đổi bản thân ra sao để có tác phong, thần thái của người chiến sĩ công an?

Tôi nghĩ rằng nếu mình muốn làm tốt việc gì, trước hết phải có sự tập trung hoàn toàn vào nó. Mỗi khi nhận được kịch bản phim mới, tôi thường tìm cách thay đổi bản thân một chút. Cách đi đứng, giao tiếp trong công việc và cả cuộc sống đời thường, tôi đều cố gắng thay đổi sao cho mang màu sắc của nhân vật. Khi bấm máy, mọi thứ sẽ trơn tru hơn.

Phan Thắng sinh năm 1995, hiện là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh được yêu mến qua những bộ phim như Trái tim có nắng, Cả một đời ân oán, Mê cung, Sinh tử, Tình yêu và tham vọng… Đặc biệt, nam diễn viên 9x rất có duyên với hình tượng chiến sĩ công an nhân dân trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại, Phan Thắng đang tập trung cho những cảnh quay đầu tiên của Đấu trí - bộ phim về lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ lên sóng trong tháng 7 tới đây.

Nhất là mỗi lần tôi nhận vai công an, bạn bè xung quanh đều phát hiện ra tôi có gì đó khang khác. Khi ấy Phan Thắng nghiêm túc hơn, chững chạc hơn nhiều, còn thường ngày tôi tếu táo, rất thích đùa.

Ngoài công việc, hiếm thấy diễn viên Phan Thắng chia sẻ những hình ảnh đời tư trên mạng xã hội. Dường như anh trước nay là người rất kín tiếng?

Tôi cũng có chia sẻ những hình ảnh đời tư, gặp gỡ bạn bè, đi đây đi đó. Nhưng hầu như chỉ những tin vui, những điều tích cực tôi mới chia sẻ thôi. Phan Thắng là người hướng nội. Những chuyện không mấy vui vẻ, tôi hạn chế để nhiều người biết.

Mục tiêu của diễn viên Phan Thắng trong tương lai gần là gì? Anh có nghĩ đến chuyện sớm lập gia đình không?

Bên cạnh công việc làm phim truyền hình, tôi vẫn là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Dù trên truyền hình hay trên sân khấu kịch, tôi đều mong được hóa thân thành nhiều nhân vật, và quan trọng nhất là được mang những giá trị nghệ thuật đích thực tới khán giả.

Còn về chuyện lập gia đình, Thắng cũng đã 28 rồi. Tôi biết mình cũng không còn trẻ nữa, nhưng chắc cũng không gọi là già đâu nhỉ (cười). Thời gian tới tôi vẫn muốn đóng góp cho nghệ thuật nhiều hơn và có thể thử sức với nhiều công việc khác nữa. Đó cũng là cách để tôi đảm bảo cho cuộc sống gia đình sau này.