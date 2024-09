Diễn tập phương án bảo vệ an toàn kho quỹ, quầy giao dịch ngân hàng

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 14/9/2024, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Trị tổ chức diễn tập phương án bảo vệ an toàn kho quỹ, quầy giao dịch và vận chuyển tiền vào máy ATM.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt; tăng cường năng lực cho lực lượng bảo vệ chuyên trách trong bảo vệ trụ sở, hàng đặc biệt trên đường vận chuyển, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ. Có 3 tình huống giả định diễn tập phương án bảo vệ an toàn kho quỹ, quầy giao dịch của ngân hàng.

Tình huống giả định 1: Tại một chi nhánh ngân hàng, khi nhân viên đang làm việc bình thường, có một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt kín mặt đi vào phòng giao dịch rút súng khống chế bảo vệ, đe doạ nhân viên ngân hàng, yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào ba lô mà đối tượng đã chuẩn bị trước. Khi tên cướp đang lấy tiền thì một nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng bấm nút báo động được gắn bí mật trong quầy giao dịch đến lực lượng Công an. Đối tượng lấy ba lô tiền rồi đi ra cửa tẩu thoát cùng đồng bọn đang đứng đợi ngoài trụ sở. Sau 5 phút nhận được tín hệu báo động, lực lượng Công an đã đến hiện trường, bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng.

Tình huống giả định 2: Tổ tiếp quỹ đưa tiền từ trụ sở chính ra quầy ATM, lúc này đối tượng cướp đã phục sẵn và cướp giật hộp đựng tiền, rút dao đe doạ, hòng cướp tiền bỏ chạy cùng đồng bọn. Lúc này tổ tiếp quỹ hô hoán có cướp, phòng giao dịch khách hàng ấn báo động đến lực lượng Công an; lực lượng bảo vệ và các chiến sĩ Công an trực gác dùng công cụ hỗ trợ đánh ngã tên cướp và khống chế luôn tên cướp còn lại đang xông tới hỗ trợ đồng bọn. Cán bộ nhân viên cùng nhau khống chế đối tượng. Đồng thời, lúc này lực lượng Công an đến ứng cứu, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã bàn giao các đối tượng cho cơ quan công an để điều tra.

Tình huống giả định 3: Một khách hàng nữa vừa rút tiền từ trụ sở đi ra sân, một tên cướp chờ sẵn ở sân đã xông vào cướp túi tiền và rút dao đe doạ khách hàng. Tổ bảo vệ hô hoán cướp, phòng giao dịch bấm nút báo động cho Công an, lợi dụng sơ hở của tên cướp, tổ bảo vệ xông vào dùng công cụ hỗ trợ đánh ngã tên cướp, khoá tay, đoạt dao. Tên cướp thứ 2 xông đến hỗ trợ đồng bọn cũng bị tổ bảo vệ khống chế, trấn áp. Lúc này một số cán bộ nhân viên ngân hàng cùng nhau trấn áp đối tượng. Đồng thời lực lượng Công an đến ứng cứu, sau đó, tổ bảo vệ bàn giao đối tượng cho cơ quan để điều tra.

Buổi diễn tập đã góp phần nâng cao sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý tình huống, cũng như khả năng tự vệ của cán bộ nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng, qua đó tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Trước đó, lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã tổ chức truyền thông về an ninh an toàn phòng chống tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng các nội dung gồm: Thông tin về những vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thời gian qua; Phân tích, đánh giá tình hình an ninh trật tự và xu hướng các loại tội phạm liên quan đến cướp tài sản tại ngân hàng; Biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cướp tại ngân hàng và hướng dẫn xử lý một số tình huống khi có vụ cướp xảy ra.