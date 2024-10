Diễn đàn bảo vệ tri thức và bản quyền trong thời đại số - Hành trình bảo vệ tài sản trí tuệ trong hai thập kỷ

TPO - Đại tá Hà Văn Bắc - Trưởng phòng Giám sát thông tin mạng và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia (Bộ công an) được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.