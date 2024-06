Diễn biến mưa dông Hà Nội những ngày tới

TPO - Mưa bắt đầu từ chiều tối 3/6, dự báo kéo dài rải rác đến ngày 4/6. Từ đêm 4/6, mưa gia tăng ở Hà Nội, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến trên 3000m hoạt động mạnh dần, từ chiều tối nay đến chiều tối ngày 5/6, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong đó thời gian từ chiều tối ngày 3 đến ngày 4/6, Hà Nội chủ yếu có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối 4/6 đến ngày 5/6, Hà Nội tăng mưa, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm 5/6, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ giảm dần.

Tổng lượng mưa cả đợt ở Hà Nội phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi lớn hơn 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, trong chiều nay (3/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng có mưa cục bộ. Dự báo đêm nay đến ngày mai, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.

Từ chiều tối ngày 4/6 đến ngày 5/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 6/6 mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Trước đó, miền Bắc đón tháng 5 với nhiều trận mưa lớn. Tổng lượng mưa trong tháng 5 ở miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi cao hơn từ 80-100%.

Dự báo từ ngày 6-13/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa ở miền Bắc trong tháng 6 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.