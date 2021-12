Diễn biến mới nhất vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - TAND quận 1 đã chuyển vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng sang TAND quận 3 giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/12, thẩm phán Hoàng Thị Ánh cho biết đã thay mặt TAND quận 1 (TPHCM), ký quyết định chuyển hồ sơ vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, mà tòa này đang thụ lý, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền.

Theo quyết định của TAND quận 1, đơn vị này thụ lý vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (ca sỹ Vy Oanh, SN 1984) và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú quận 1, TPHCM).

Trong đơn khởi kiện, nữ ca sỹ Vy Oanh nêu, việc kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà Hằng nhiều lần livestream trên mạng xã hội, có nội dung làm nhục, thóa mạ ca sỹ Vy Oanh...

Theo TAND quận 1, căn cứ kết quả trả lời xác minh của Công an phường Bến Nghé, quận 1 và Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, (TPHCM), thì bị đơn Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu ở quận 1, nhưng thực tế hiện đang cư trú tại quận 3. Do đó vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

TAND quận 1 cũng cho biết, nữ ca sỹ Vy Oanh sẽ được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, các đương sự có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định chuyển vụ án này của TAND quận 1 trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Liên quan nữ ca sỹ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, ngoài vụ kiện này, vào tháng 10 vừa qua, nữ ca sỹ Vy Oanh cũng nộp đơn cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01), tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời, đề nghị C01 khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.