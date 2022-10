Điểm nhấn giáo dục: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 'giam bằng' một số sinh viên?

TPO - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lý giải việc một số sinh viên bị “giam bằng”; Phụ huynh 'choáng' với học phí tăng, mức cao nhất 150 % ở Thanh Hóa; TPHCM thông qua mức học phí mới, mức cao nhất tăng gấp 5 lần… là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lý giải việc một số sinh viên bị "giam bằng"

Do xuất phát từ một số điểm chưa thống nhất giữa quy định của Việt Nam với các yêu cầu của phía đối tác nước ngoài nên một số sinh viên theo học chương trình liên kết của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bị chậm lấy bằng tốt nghiệp. (xem chi tiết)

Thanh Hóa: Phụ huynh 'choáng' với học phí tăng, mức cao nhất 150 %

Sau cuộc họp phụ huynh đầu năm học ở các bậc học vừa được tổ chức tại Thanh Hoá, nhiều phụ huynh lo lắng khi tiếp nhận thông tin học phí và một số khoản thu dịch vụ khác năm học 2022-2023 tăng so với năm học trước.

Cụ thể tại TP. Thanh Hóa các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống công lập có mức thu học phí năm học 2022-2023 là 300 nghìn đồng/HS/tháng. So với năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non tăng 53,8% (195 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THCS tăng150%(120 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THPT tăng 93,5 % (155 nghìn đồng/HS/tháng) (xem chi tiết)

Sáu cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng nổi tiếng thế giới

Ngày 12/10, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023. Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục Đại học nằm trong bảng xếp hạng này.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1001-1200 của 1.799 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xếp hạng. (xem chi tiết)

Hai người Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022

Kết quả vừa công bố ngày 10/10. Tác giả của công bố này vẫn là nhóm Metrics của giáo sư John P.A. Ioannidis và các cộng sự của Đại học Stanford của Hoa Kỳ nghiên cứu và công bố trên tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ.

Phương pháp sắp xếp gồm: chỉ tính tác giả người Việt và sở hữu tại 1 trường ĐH Việt Nam; lọc một số tác giả trùng nhau xuất hiện nhiều lần trong bảng xếp hạng, chỉ lấy vị trí cao nhất; lọc theo top 10.000 và 100.000 nhà khoa học. (xem chi tiết)

Một trường tiểu học 'lạm thu', Sở GD&ĐT Cà Mau yêu cầu xử lý

Qua rà soát và xác minh, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu Trường tiểu học Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) trả lại toàn bộ tiền mà nhà trường đã vận động của cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho năm học mới. (xem chi tiết)

Yêu cầu đính chính số liệu và khoảng trống dự báo việc làm cho sinh viên

Sau khi "chỉ mặt điểm tên" cá nhân, tổ chức có sai sót trong việc cung cấp thông tin về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp, Bộ GD&ĐT khẳng định đang triển khai hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để kết nối cơ sở dữ liệu giáo dục đại học với thông tin vị trí việc làm. (xem chi tiết)

TPHCM thông qua mức học phí mới, mức cao nhất tăng gấp 5 lần

Ngày 11/10, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn thành phố theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ. (xem chi tiết)

Nam sinh bị nhóm bạn đánh gục trước cửa lớp, nhà trường mời công an vào cuộc

Sáng 11/10, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nhóm nam sinh đánh nhau kinh hoàng ngay trước cửa lớp trong sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên khác. Nhà trường đã mời công an vào làm việc.

Theo nội dung video ghi lại, một nhóm sinh viên cầm gậy, chân ghế đánh, đập liên tiếp vào người một nam sinh khác đang nằm ở hành lang trước cửa lớp học dưới sự chứng kiến của nhiều sinh viên khác. Ở cuối clip, nạn nhân bị đánh nằm bất động, nhóm nam sinh kia bỏ đi. (xem chi tiết)