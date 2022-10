Sáu cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng nổi tiếng thế giới

TPO - Ngày 12/10, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023. Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục Đại học nằm trong bảng xếp hạng này.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1001-1200 của 1.799 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xếp hạng.

ĐHQGHN gia tăng điểm xếp hạng ở 2 nhóm tiêu chí là Trích dẫn (tăng từ 41,5 điểm trong xếp hạng đại học thế giới 2022 của The Time Education (THE WUR 2022) lên 45,9 điểm ở THE WUR 2023 và Thu nhập từ khoa học công nghệ (tăng từ 36,6 điểm trong THE WUR 2022 lên 38,9 điểm ở THE WUR 2023).

Trong bảng xếp hạng THE WUR 2023, Việt Nam còn có 5 CSGDĐH được xếp hạng bao gồm: ĐHQG TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và một CSGDĐH mới được xếp hạng trong kỳ này là ĐH Huế.

Cũng theo kết quả của THE WUR 2023, top 5 CSGDĐH hàng đầu thế giới là ĐH Oxford, ĐH Havard, ĐH Cambridge, ĐH Stanford và Viện Khoa học kỹ thuật Massachusetts.

Ở khu vực châu Á, các CSGDĐH top đầu bao gồm: ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa, ĐH Hongkong của Trung Quốc, ĐH Quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang của Singapore.

Bảng xếp hạng THE WUR đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường ĐH, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường ĐH cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.

Các tiêu chí của THE WUR 2023 vẫn được duy trì như các kỳ xếp hạng thế giới gần đây, theo 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm:

Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%.

Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%.

Trích dẫn (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%.

Quốc tế hóa (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%.

Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ với trọng số 2,5%.

So với kỳ xếp hạng 2022, THE WUR 2023 có thêm 240 CSGDĐH tham gia và tăng thêm 137 CSGDĐH được xếp hạng.