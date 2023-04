Điểm nhấn giáo dục: Hiệu trưởng bị con gái tố 'tác động vật lý' vào mặt vợ

TPO - Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử; Học sinh, sinh viên đeo khẩu trang chống COVID-19 dịp lễ 30/4 hay kích động bạo lực học đường, nữ sinh Nghệ An bị công an triệu tập;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử: Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm

Liên quan vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử tại nhà riêng nghi bị bạo lực học đường, ngày 19/4, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh. (xem chi tiết)

Nghệ An: Xôn xao clip nữ sinh bị đánh trong nhà gửi xe của trường

Trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài 1 phút 54 giây ghi lại cảnh một nhóm 3 bạn nữ mặc áo đồng phục học sinh liên tục đánh đập, kéo tóc, đạp vào người một học sinh nữ khác trong nhà gửi xe. Không chỉ đánh đập, nhóm bạn nữ này còn chửi bới, đe dọa giết nữ sinh trong clip. (xem chi tiết)

Vì sao một Hiệu phó ở Đắk Lắk không được bổ nhiệm lại?

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến phản ánh của báo chí tại Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột). Trong đó, sở có nêu lý do không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với ông Đặng Minh Tâm. (xem chi tiết)

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có thêm 2 trường trực thuộc

Tại Hội nghị tập huấn công tác Đảng - Chính quyền - Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 vừa tổ chức, lãnh đạo ĐH này cho biết cùng 3 Trường: Cơ khí, Điện – Điện tử, CNTT&TT thành lập tháng 10/2021, Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 29/3 vừa qua, đã ra Nghị quyết thành lập 2 trường mới là Trường Hóa và Khoa học sự sống, và Trường Vật liệu. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT: Học sinh, sinh viên đeo khẩu trang chống COVID-19 dịp lễ 30/4

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT các địa phương, các cơ sở giáo dục ĐH, học viện khuyến cáo học sinh, sinh viên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng bị con gái tố đánh vợ

Sáng 11/4, tài khoản Facebook D.N đăng dòng trạng thái kèm clip với nội dung: “Dưới sự đe dọa và bạo hành của ba mình (thầy Hiển), mình, mẹ và em trai đã nhẫn nhục và chịu đựng suốt 3 năm qua. Nhưng hôm nay dưới sự chứng kiến của nhiều người, ba mình đã lao vào đánh mẹ, thật sự mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

Ông Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn, xác nhận tài khoản D.N. là con gái của ông Đặng Xuân Hiển.

“Qua làm việc, ông Hiển thừa nhận đánh vợ với lý do nóng nảy”, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn nói và cho biết thông tin ngoại tình chưa đủ chứng cứ xác định.

Ngày 13/4, ông Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, đã chủ trì buổi làm việc với ông Hiển - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương, Phòng GD-ĐT và các phòng ban liên quan để làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội sáng 11/4.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn cho rằng báo cáo giải trình của ông Đặng Xuân Hiển chưa đạt nên yêu cầu ông Hiển viết lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nữ sinh 14 tuổi, học lớp 8, mang thai và sinh con.

Khoảng 6h ngày 17/4, nữ sinh quê ở huyện Long Hồ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nữ sinh này đang mang thai, sắp sinh nên thông báo cho gia đình. Gia đình nữ sinh rất bất ngờ trước việc con gái mình có thai. Sau đó, nữ sinh này sinh một bé trai nặng 3,3kg. Sau 3 ngày nằm viện, nữ sinh cùng con trai được xuất viện

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường THCS - nơi nữ sinh đang học - cho biết nhà trường và giáo viên chủ nhiệm rất bất ngờ khi nhận được thông tin này. Theo lãnh đạo nhà trường, nữ sinh này ngoan, có học lực khá và hạnh kiểm tốt, đi học đều đặn, tham gia đầy đủ các môn học thể dục, vận động.

Kích động bạo lực học đường, nữ sinh Nghệ An bị công an triệu tập

Sáng 21/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) cho biết đơn vị vừa triệu tập một nữ sinh lên làm việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường.

Theo đó, L.T.T (SN 2004, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng tại Nghệ An đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung kích động bạo lực học đường.

Trên Facebook cá nhân, nữ sinh T. đã đăng hình ảnh 2 nữ sinh xô xát kèm nội dung học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Ngay dưới phần bình luận bài viết, T. cũng đăng thêm video các nữ sinh đánh nhau.

Làm việc với cơ quan công an, nữ sinh L.T.T khai nhận đăng tải bài viết với nội dung câu view, tăng tương tác trên mạng xã hội, đồng thời đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.