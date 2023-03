Đi thu tiền hàng cho công ty rồi chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

TPO - Huy là nhân viên có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Ngày 25/3, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy (SN 2000, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Nguyễn Quốc Huy là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Bạc Liêu, có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách, đảm bảo tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty đầy đủ và đúng thời hạn.

Thế nhưng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ngày 21 và 22/1/2022, Huy thu tiền từ nhân viên phát triển thị trường rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.