Di lý đối tượng đánh người nhập viện vì va chạm giao thông ở Đà Nẵng

TPO - Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bắt thêm đối tượng trong vụ gây va chạm giao thông rồi đánh người dã man tại khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền. Hiện cơ quan công an đang di lý đối tượng từ Hải Dương về Đà Nẵng phục vụ điều tra.

Ngày 25/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: đơn vị này đã bắt được Nguyễn Đức Hiến (37 tuổi, trú tại TP Hải Phòng), đây là một trong số những đối tượng tham gia hành hung tập thể tài xế sau va chạm giao thông, xảy ra vào ngày 5/5, gây xôn xao dự luận.

Theo đó, đối tượng Hiến đã bị Công an quận Sơn Trà phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hải Dương. Hiện, đối tượng Hiến đang được di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 16h, ngày 5/5, khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền xảy ra một vụ va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả, đánh người.

Theo kết quả xác minh, vào thời điểm trên anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô mang BKS 43A - 489.65, đến dừng trước khu vực đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng-Ngô Quyền (hướng từ cầu Sông Hàn về Phạm Văn Đồng), thì bị xe ô tô mang BKS 43A-625.92 do Phạm Văn Tiến điều khiển đi từ phía sau đâm trúng vào đuôi xe.

Sau khi xảy ra va chạm, anh Sang mở cửa xuống xe kiểm tra thì thấy phần cản sau bên trái xe bị móp và trầy xước sơn, nên đi đến gặp Tiến để nói chuyện về vụ việc. Lúc này, Tiến và những người đi trên xe liên tiếp hành hung anh Sang, khiến anh này chấn thương phải nhập viện.

Sự việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Công an quận Sơn Trà nhanh chóng vào cuộc, truy tìm các đối tượng liên quan.

Khuya ngày 5/5, đối tượng Phạm Văn Tiến bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ tại TP Hội An (Quảng Nam). Tiến là đối tượng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", làm nghề tự do và có vợ và con sống tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Hiện, vụ việc đang được công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.