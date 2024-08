Đi câu cá, người đàn ông bị lũ cuốn tử vong ở Bắc Kạn

TPO - Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 1/8, anh Đ.N.K (SN 2001), trú ở thôn Nà Luống, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn đi câu cá ở đập tràn, không may trượt chân ngã xuống nước, tử vong.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, địa điểm xảy ra vụ đuối nước là tại đập tràn Nà Chào, thuộc thôn Nà Chào, xã Như Cố. Khi đó, anh K đang đi câu cá ở trên bờ đập song không may trượt chân ngã xuống nước. Do những ngày qua mưa to kéo dài nên nước ở đập dâng cao, nước sâu nên anh K bị lũ cuốn đi rất xa.

Nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân xã, đoàn viên thanh niên và người dân tổ chức triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng gần 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân để lo hậu sự.

Hiện nay, tình hình thời tiết tại các tỉnh vùng núi vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa to, ngập lụt. Vì vậy chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác, không được tham gia hoạt động vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực sông, suối khi nước lũ đang dâng cao