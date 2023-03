ĐHQG TPHCM 'cảnh báo' thí sinh khi tham gia thi đánh giá năng lực

TPO - Vào buổi thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi. Thí sinh bị đình chỉ thi, bài thi sẽ bị điểm 0 sẽ không được sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH&CĐ.

Đó là những lưu ý cần thiết mà ĐHQG TPHCM khuyến cáo đến thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do đơn vị này tổ chức vào ngày 26/3 tới.

Theo ĐHQG TPHCM, đợt này sẽ có hơn 91.000 thí sinh dự thi bao gồm những học sinh đang học lớp 12 hoặc thí sinh tự do muốn thi để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ năm 2023.

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã lựa chọn, thời gian làm bài là 150 phút.

Theo quy định của hội đồng thi năm nay, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Khi đi thi, thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân theo quy định ghi trong giấy báo dự thi, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân nêu ở trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại thì phải thông báo với hội đồng thi và được đồng ý cho dự thi.

Khi đó, thí sinh đi thi phải mang theo và xuất trình các loại giấy tờ có chữ ký và đóng dấu mộc đỏ từ cơ quan công an địa phương, như: Giấy xác nhận nhân thân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác do công an phường/xã cấp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai), giấy xác nhận hủy thẻ CCCD/đổi mã định danh do sai thông tin;

Hội đồng thi lưu ý: Thí sinh không mang theo các giấy tờ tùy thân được quy định này sẽ không được tham gia kỳ thi. Còn với trường hợp không mang theo Giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi trước giờ thi để xử lý kịp thời.

Về quy chế, thí sinh sẽ bị khiển trách nếu nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định. Thí sinh sẽ bị cảnh cáo trong các trường hợp như tiếp tục vi phạm việc nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác dẫn đến khiển trách, hoặc trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Đặc biệt, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi trong trường hợp:

Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép vào phòng thi như giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi.

Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa TS khác

Hội đồng thi cũng lưu ý, thí sinh bị đình chỉ thi thì bài thi sẽ bị điểm 0, không được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH&CĐ.