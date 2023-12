Đếm ngược ngày khai trương toạ độ vui chơi giải trí 'hot' nhất phía Đông – Mega Grand World Hà Nội

Chỉ khoảng một tuần nữa, vào ngày 21/12, tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Mega Grand World Hà Nội sẽ chính thức khai trương. Những ngày này, từ khoá “Mega Grand World” đã “khuynh đảo”các nền tảng mạng xã hội với hàng trăm lượt “check in”, cùng đông đảo du khách và cư dân đếm ngược ngày ra mắt.

1001 trải nghiệm năng động tại “vũ trụ giải trí” Mega Grand World Hà Nội

Với sự kết hợp giữa công viên giải trí thu nhỏ, trung tâm mua sắm - ẩm thực và các hoạt động vui chơi trải nghiệm đa dạng, Mega Grand World đang trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với người dân Hà Nội, các khu vực lân cận mà còn cả du khách đến thăm Thủ đô.

Chính thức ra mắt vào dịp lễ hội sôi động cuối năm, Mega Grand World được kỳ vọng chào đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, giải trí mỗi ngày. Ngay từ trước thời điểm khai trương, Mega Grand World đã nhanh chóng trở thành cơn sốt tìm kiếm với cụm từ khoá “châu Âu giữa lòng Thủ đô", “địa điểm check in 0 đồng hot nhất miền Bắc",… Gây ấn tượng mạnh mẽ với các bạn trẻ là hình ảnh những con thuyền Gondola quý tộc dưới ánh hoàng hôn trên dòng sông Venice thơ mộng dài 830m.

Toạ độ check in “sang chảnh” này còn được nối dài với hàng trăm cửa hàng rực rỡ màu sắc nằm dọc theo con sông góp phần tái hiện nên khung cảnh nước Ý mộng mơ. Ngoài ra, không thể không nhắc đến công trình kiến trúc như cầu Đông Tây ấn tượng kết nối phân khu The Venice với khu K-Town “chuẩn Hàn" cùng hàng trăm artwork biểu tượng từ Á sang Âu khác như phố cổ Hàn Quốc, thỏ Cony, gấu Brown, tháp đồng hồ, đài phun nước Amore, quảng trường Grande đã gần như hoàn thiện, chờ đón ngày mở cửa chính thức.

Đến với Mega Grand World Hà Nội, du khách sẽ được thoả thích trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn, xứng tầm “vũ trụ” giải trí hàng đầu miền Bắc đang được dần hoàn thiện. Ngoài biển tạo sóng nhân tạo khổng lồ tại VinWonders Hà Nội Wave Park và vịnh trượt nước tại VinWonders Hà Nội Water Park, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động độc đáo như: tung đồng xu cầu nguyện bên đài phun nước Amore, chèo thuyền Gondola trên dòng sông Venice thơ mộng, trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn khác như Sky Drop, Carousel Horse, Magic Bike,..

Đây cũng là nơi hàng loạt cái tên đình đám trong làng F&B “chọn mặt gửi vàng” với hơn 300 thương hiệu “đình đám” dự định “đổ bộ” đồng loạt nhân dịp khai trương. Đã ghé tới đây, nhất định bạn phải mang theo một chiếc bụng đói để thưởng thức đặc sản và vùng miền từ Nét Huế, Hải Phòng Quán, Bò Tơ Quán Mộc, Mekong Food Story cho đến các món ăn đại diện cho nhiều nền ẩm thực trên thế giới như Dimsum Shixia, QiQi Hotpot, Long Wang,...

Ăn ngon và mặc đẹp là “bộ đôi nhu cầu” luôn sánh đôi bên nhau. Đến với Mega Grand World, du khách sẽ được thỏa thích mua sắm khi hàng loạt thương hiệu thời trang “đình đám” như Queen Beauty, Ecochic, DirtyCoins… với những item thời trang hot hit nhất, đã sẵn sàng “lên kệ”.

Bùng nổ cùng Đại tiệc khai trương La Fiesta Night

Không chỉ thu hút du khách với loạt dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm, ngày 21/12 tới đây, “ngôi sao” của Mega Grand World - show thực cảnh với sân khấu thuyền độc đáo The Grand Voyage sẽ chính thức được công chiếu. Với những công nghệ trình diễn trên mặt nước hiện đại nhất trên thế giới cùng công cụ biểu diễn công nghệ cao như 3D mapping, màn chiếu nước, lửa lạnh, sương mù, The Grand Voyage hứa hẹn trở thành “must – see – show” dành cho du khách.

Cũng với đó, Đại tiệc khai trương - La Fiesta Night sẽ mang tới giây phút bùng nổ với sự xuất hiện của giọng ca “Đại minh tinh” Văn Mai Hương và nam ca sĩ trẻ Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idols 2023. Lạc bước vào “bữa tiệc ánh sáng” lighting show Vũ Điệu Sắc Màu, chìm đắm trong “bữa tiệc âm nhạc” DJ show cuồng nhiệt,.. là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ nhân dịp điểm hẹn vui chơi giải trí hàng đầu phía Bắc Mega Grand World chính thức đi vào hoạt động.

Không khí lễ hội tại Mega Grand World không hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngay sau đó là chuỗi sự kiện rực rỡ cuối năm như Fashion show - Lễ hội Giáng sinh được tổ chức nối tiếp vào ngày 23 - 24.12, hay Lễ hội khám phá Nhật Bản Japan Wave ngày 29 – 30.12, Đại tiệc Countdown và pháo hoa đón năm mới 2024 sẵn sàng đón chào hàng triệu lượt khách tiếp tục tham quan trải nghiệm, mua sắm, ăn uống và vui chơi 24/24.

Nhằm thuận tiện nhất cho du khách khi đến đây vui chơi, giải trí, các chuyến VinBus miễn phí đến Mega Grand World sẽ duy trì suốt 24/7, với tần suất 10 phút/chuyến, sẵn sàng phục vụ du khách tới “phá đảo” tổ hợp ẩm thực, vui chơi, giải trí, mua sắm hàng đầu phía Bắc.

Mega Grand World Hà Nội - Mảnh ghép hoàn hảo của Thủ đô! - Khai trương: 21.12.2023 - Địa điểm: Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City Hà Nội. - Website: - Website: https://megagrandworld.vn/