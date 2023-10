Đề xuất giảm hàng nghìn tỷ liên quan tái định cư sân bay Long Thành

TPO - Tỉnh Đồng Nai đề xuất xin điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Dự án Thu hồi đất, bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành từ 22.800 tỷ đồng xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng, giảm diện tích thu hồi đất và tăng thời gian thực hiện dự án.

Ngày 18/10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và địa phương đã thống nhất các nội dung trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm nay về việc điều chỉnh Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Theo Nghị quyết số 53 của Quốc hội, Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 5.399ha và xây dựng 2 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 22.800 tỷ đồng và việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần, hoàn thành trước năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số nội dung của dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội thông qua. Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị các cơ quan xem xét điều chỉnh các nội dung gồm: giảm tổng mức đầu tư dự án xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng; giảm 82 ha trong tổng diện tích đất thu hồi; không thực hiện xây dựng phân khu III, Khu tái định cư Bình Sơn; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; cho phép bố trí tái định cư các hộ dân do thu hồi đất để thực hiện đầu tư 2 tuyến giao thông kết nối sân bay vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo UBND tỉnh, tổng mức đầu tư dự án kiến nghị điều chỉnh là hơn 19.200 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân của dự án đến thời điểm hiện nay là gần 16.700 tỷ đồng. Do đó, tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét bố trí cho dự án nguồn vốn hơn 2.500 tỷ đồng đến hết năm 2024.

Về việc xin kéo dài thời gian thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai giải thích, trong quá trình triển khai có một số nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện so với nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, trong hai năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Chính vì vậy, việc phối hợp với người dân trong công tác đo đạc, kiểm đếm, lên phương án thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn, bị kéo dài. Trong khi đó, đây là một dự án có khối lượng công việc thực hiện rất lớn, quy mô rộng, tính phức tạp cao do liên quan đến người dân, chế độ, chính sách xã hội, đòi hỏi phải cẩn trọng, có thời gian, có sự phối hợp của nhiều ngành để xử lý.

Ngoài ra, việc biến động giá, nguồn cung ứng vật tư cũng như khan hiếm lao động sau giãn cách ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Việc dự án bị chậm tiến độ dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành không thể tiếp tục thực hiện do dự án đã hết niên hạn.