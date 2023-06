Đề thi Toán Hà Nội in mờ: Sở GD&ĐT chấp nhận 2 đáp án

TPO - Liên quan đến sự việc phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội bị in mờ, chiều 12/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin chấp nhận 2 đáp án.

Bổ sung thêm đáp án

Theo ông Lê Ngọc Hoa, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, đến chiều ngày 12/6, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và không chuyên đã kết thúc. Kỳ thi tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tuy nhiên đã có sự cố đáng tiếc liên quan đề thi môn Toán.

Liên quan đến sự việc phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội bị in mờ, học sinh có thể bị hiểu nhầm, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng mọi phương án đều phải đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh. Sở đã làm việc với Hội đồng ra đề và các bộ phận liên quan, đi đến kết luận: Đề thi không có sai sót về nội dung tuy nhiên trong quá trình in sao do mực in không rõ khiến thí sinh hiểu nhầm.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT chỉ đạo bổ sung thêm đáp án, trường hợp thí sinh hiểu nhầm có dấu (-) phía trước.

"Như vậy, đối với ý 1, câu 3 sẽ có 2 đáp án: Đáp án thứ nhất là thí sinh có đề in sao rõ nét, thí sinh làm bài bình thường. Đáp án thứ 2 là, thí sinh hiểu nhầm (-) phía trước và tính ra kết quả đúng vẫn sẽ được tính điểm", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) nói thêm, trong quá trình tổ chức kỳ thi đơn vị không nhận được phản ánh sai sót nào. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian thi môn Toán Sở GD&ĐT nhận được thông tin đề thi gặp lỗi kỹ thuật in sao. Ngay sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc, hội đồng ra đề thi, in sao đề thi rời khỏi khu vực đã rà soát các nội dung cho thấy, tất cả các khâu đều được thực hiện đảm bảo đúng quy trình.

"Sở GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm trong kỳ thi tới ở tất cả các khâu, kể cả khâu vận chuyển, lưu ý thí sinh trong kỳ thi tới", ông Toản nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi kết thúc bài thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2023-2024, một số thí sinh ở các điểm thi phát hiện đề thi có nét in mờ dẫn đến hiểu nhầm và làm sai.

Cụ thể, ở ý 1, câu 3 yêu cầu giải hệ phương trình, phần gạch ngang giữa phân số có nét bị mờ. Khi cầm đề, một số thí sinh không phát hiện ra, hiểu nhầm số 2 thành “-2” hoặc có thí sinh phát hiện ra nhưng đã quá thời gian kiểm tra tình trạng đề.

Rời phòng thi, một số thí sinh bật khóc vì đã làm sai. Phụ huynh cho rằng, quy chế quy định thí sinh khi nhận đề phải kiểm tra kỹ tình trạng có bị mờ, nhoè, rách hay không và trong phòng thi giám thị đã nhắc nhở thí sinh tuy nhiên nét mờ trong đề toán lần này dễ gây nhầm lẫn. Và có tới 35 thí sinh gặp tình trạng tương tự ở các điểm thi khác nhau do đó cần phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho các em.

Sự việc gây tranh cãi trên các diễn đàn, trong đó có nhiều người cho rằng, lỗi thuộc về thí sinh không rà soát, đọc kỹ đề để có kiến nghị với cán bộ coi thi. Cũng có ý kiến, khẳng định lỗi thuộc về in ấn khiến thí sinh hiểu nhầm, hiểu sai.

Còn ở góc độ toán học, một số giáo viên khẳng định, trước hết lỗi nằm ở kỹ năng đọc, phân tích đề của học sinh. "Nếu hiểu có dấu trừ phía trước thì từ số là số 2 và mẫu số là x-3 sẽ không nằm vào chính giữa dấu gạch ngang nữa. Đây là kỹ năng quan trọng mà học sinh phải rèn luyện thêm, tránh sai sót trong học tập và thi cử", một giáo viên nói.

Tuy nhiên, phụ huynh thí sinh cho rằng, ngoài lỗi của thí sinh, tình trạng đề thi in mờ gây hiểu nhầm cũng có phần trách nhiệm của người khác. Trong khi, đối với bài thi môn Toán điểm số nhân 2 và câu này mất 2 điểm là điểm số rất lớn và đáng tiếc.

Do đó, từ sáng sớm ngày 12/6, 35 phụ huynh con dự kỳ thi năm nay có đề thi bị mờ đã tập trung gửi đơn kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT và Hội đồng thi xác minh, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai.

“Trong trường hợp vì lỗi in ấn hồ sơ, con chúng tôi hiểu nhầm đề thi, đáp án khác với đáp án của Sở GD&ĐT nhưng vẫn làm đúng các bước theo chương trình đã học thì kính đề nghị cơ quan xem xét, kiểm tra lại và ghi nhận đáp án, tính điểm để các con không thiệt thòi”, phụ huynh kiến nghị.