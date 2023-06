Giáo viên, học sinh Hà Nội: Đề Toán không khó, dự đoán phổ điểm sẽ cao

TPO - Trong khi thí sinh vẫn có nhiều ý kiến khó, dễ khác nhau thì giáo viên dạy Toán nhận định, đề thi thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội không quá khó nhưng có câu phân hoá trình độ học sinh. Mức điểm phổ biến từ 7 đến 9 sẽ rất nhiều.

Đúng 10 giờ sáng nay, thí sinh kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán sau 120 phút. Đây là môn thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023-2024 của Hà Nội.

Chia sẻ với PV sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh ở điểm thi THCS Khương Đình, Tiểu học - THCS – THPT Khương Hạ cho biết, chỉ làm được khoảng 70% bài thi vì có những câu khó, chiếm nhiều thời gian suy nghĩ. Ngay cả học sinh học khá cũng chỉ dự đoán, đạt điểm 8 hay 8,5.

Thầy Đỗ Viết Tuân, Phụ trách khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) nhận xét, đề toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội khá nhẹ nhàng, mức độ phân loại chỉ tập trung ở bài hình số 4 ý 3 và bài 5 câu BĐT.

Các dạng Toán khác như ý 3 bài 1 hay ý 2b bài 3 thì cũng khá dễ, các bạn cẩn thận đối chiếu điều kiện thì dễ đạt điểm tối đa các câu này.

Các câu ý 3 câu 1 và ý 2b có thể các bạn dễ bị nhầm hoặc thiếu điều kiện dẫn đến mất điểm. Ví dụ ý 2b bài 3, nhiều bạn sẽ không đặt điều kiện x1 + x2 khác 2.

Bài 2 cũng khá nhẹ nhàng và không có bẫy gì nên thí sinh dễ dàng đạt điểm tối đa.

Bài hình thí sinh cũng có thể dễ dàng hoàn thành ý 1 và 2 và những em học tốt có thể hoàn thành ý 3.1 của ý 3.

“Nhìn chung đề khá dễ và các em đều nắm được dạng Toán này trong quá trình ôn luyện. Phổ điểm của kỳ thi năm nay sẽ khá cao. Mức điểm phổ biến từ 7 đến 9 sẽ rất nhiều. Như vậy, mức điểm toán trên trung bình sẽ cao hơn so với các năm do đó, dự kiến điểm chuẩn sẽ có sự tăng cao so với các năm từ 2 đến 3 điểm”, thầy Tuân nói.

Còn thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên dạy Toán Trường Phổ thông liên cấp Vinschool nhận xét, đề toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay giữ nguyên cấu trúc và dễ hơn năm ngoái.

Đề gồm 5 câu với 2 câu kiến thức thông hiểu, 1 câu vận dụng và 2 câu vận dụng cao đáp ứng được yêu cầu kiểm tra đánh giá kiến thức cơ bản và phân hoá. “Học sinh chỉ cần ôn luyện, thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận có thể hoàn thành 75-80% đề thi. Một số câu phân hoá cũng không quá khó, học sinh có tư duy tốt sẽ làm được”, thầy Bảo nhận định.

Với đề thi như năm nay, thầy Bảo dự đoán, nhiều học sinh đạt được mức điểm từ 6,5 đến 8. Nếu chia thời gian làm bài thi tốt, tính toán cẩn thận, trình bày đầy đủ, học sinh khá vẫn có thể lấy được điểm 8 trở lên.