Để nghị gỡ bỏ việc tạm dừng giải quyết giao dịch 14 khu đất phân lô, tách thửa ở TP Bảo Lộc

TPO - 14 khu đất bị xếp vào diện "phân lô, tách thửa" sai quy định tại TP Bảo Lộc vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị gỡ bỏ việc tạm dừng giải quyết giao dịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND TP Bảo Lộc gỡ bỏ việc tạm dừng giải quyết giao dịch đối với 14 khu đất bị xếp vào diện "phân lô, tách thửa" sai quy định.

14 khu đất này bị tạm dừng giao dịch vào tháng 10/2021, theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Do trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thanh tra hoạt động tách thửa, hiến đất mở đường và phát hiện một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông để giải quyết hồ sơ tách thửa trái quy định pháp luật trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Tuy nhiên, sau 3 năm xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định: việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông, giải quyết hồ sơ tách thửa, ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP Bảo Lộc được người giám định tư pháp trong lĩnh vực đất đai kết luận là phù hợp quy định pháp luật. Các hành vi này không phát sinh hậu quả thiệt hại.

Từ những chứng cứ có được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Bảo Lộc và Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng không cấu thành tội phạm.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nguồn tin về tội phạm do Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chuyển đến.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác của các cá nhân liên quan tại UBND phường Lộc Phát và UBND xã Đam B'ri (TP Bảo Lộc) trong các năm 2019, 2020 chưa đến mức xử lý hình sự, nhưng cần phải xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND TP Bảo Lộc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuyển thông tin những người có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân đến Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định pháp luật về thuế.