Đề nghị công an tỉnh Bình Dương làm rõ tố cáo xúc phạm người khác trên mạng

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Lê Thanh Bảo Ngọc, trú tại 12/11 Khu phố Bình Minh 1 (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tố cáo ông A.M.C và bà N.H.T.T đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội để viết bài sai sự thật, cắt ghép hình ảnh vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Ngày 3/4/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản (số 671) hồi âm tới báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển đơn trên đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC02) để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và tiến hành kiểm sát chặt chẽ theo quy định pháp luật.

2. Đơn của ông Nguyễn Văn Chiến, trú tại xóm Bến Đò (xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) kiến nghị việc thu hồi đất của gia đình ông và bố trí tái định cư chưa thoả đáng. Ngày 16/3/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên có văn bản (số 254) trả lời báo Tiền Phong, đồng thời gửi kèm văn bản (số 96, ngày 23/12/2022) thông tin thêm về sự việc trên. Theo các văn bản này, thửa đất số 346, tờ bản đồ số 12 tại thành phố Thái Nguyên hiện do gia đình ông Chiến đang sử dụng có vị trí bám đường nhựa, đã được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 730 (ngày 15/2/2022) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với đơn giá 1.958.000 đồng/m2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã giới thiệu cho gia đình ông Chiến thửa đất tại khu tái định cư xóm Tân Thành (phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên), có vị trí bám mặt đường rộng 12 mét, hệ thống vỉa hè cống hộp, đơn giá giao đất tái định cư 1.700.000 đồng/m2. Như vậy, việc bố trí tái định cư trên là phù hợp với hộ ông Nguyễn Văn Chiến.

3. Đơn của ông Đoàn Ngọc Cẩn, trú tại khối 10, thị trấn Bình Minh (Kim Sơn, Ninh Bình) kiến nghị việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất của ông với diện tích 444 m2 là không đúng. Trước sự việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình có văn bản trả lời báo Tiền Phong (đồng thời gửi thêm một số văn bản liên quan), cho biết: Thửa đất số hiệu 1652 của ông Cẩn đã được cấp sổ đỏ ngày 15/12/1998 với diện tích 1065 m2. Năm 2009, gia đình ông Cẩn đã tách thửa đất trên cho ba người con là Đoàn Trọng Hà, Đoàn Thị Hiền, Đoàn Thị Dung với tổng diện tích 621 m2 (gồm 135 m2 đất ở, 235 m2 đất vườn, 251 m2 đất ao). Như vậy, việc cơ quan có trách nhiệm cấp lại sổ đỏ thửa đất của ông với diện tích còn lại là 444 m2 (sau khi đã cho đất các con) là đúng quy định. Sau khi ông Cẩn kiến nghị sự việc, Công an huyện Kim Sơn đã xác minh chữ ký trong giấy của ông Cẩn đã cho đất các con vào năm 2009 là đúng. Do vậy, việc kiến nghị của ông Cẩn là không có cơ sở.