Để lại mảnh giấy ‘con xin lỗi’ cùng bức ảnh chân dung, nam thanh niên gieo mình xuống sông

TPO - Nam thanh niên để lại xe máy kèm một mảnh giấy ghi "con xin lỗi" và bức ảnh chân dung trên cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống sông Lam.

Sáng 7/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tối qua (6/7).

Danh tính nạn nhân được xác định là N.H.L (20 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó, đêm 6/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo của người dân về một vụ nhảy cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy và mảnh giấy ghi nội dung "Con xin lỗi mọi người. Kiếp người của con chỉ là sống tạm". Kèm theo còn có số điện thoại của người mẹ và một bức ảnh chân dung.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động phương tiện, thiết bị cùng 8 cán bộ chiến sĩ để tìm kiếm trên sông. Tuy nhiên, do nước sông to và chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sáng nay, một người dân đi đánh cá phát hiện nam thanh niên nằm ở mép nước nên đã đưa lên bờ. Người này chính là nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tối qua.

Xác minh thông tin ban đầu, sau khi nhảy xuống sông, nạn nhân đã cố gắng bơi nhưng sau đó bị đuối sức nên thả người theo dòng nước. May mắn anh L. dạt vào bờ và được người dân đánh cá phát hiện, cứu sống.