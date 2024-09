Đầy tự hào với Lễ Thượng cờ Tết độc lập 2024 tại Lai Châu

Lễ Thượng cờ vào dịp Tết độc lập 2/9 là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng được huyện Than Uyên duy trì tổ chức suốt nhiều năm qua.

Vào sáng 2/9/2024, trong không khí cả nước chào mừng Quốc khánh, tại Sân vận động huyện Than Uyên, Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh năm 2024 đã tiến hành Lễ Thượng cờ. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng được huyện Than Uyên duy trì tổ chức suốt nhiều năm liền.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh năm 2024; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức; đại diện lãnh đạo từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Than Uyên qua các thời kỳ; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các phòng ban chuyên môn của huyện Than Uyên. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh và nhân dân huyện Than Uyên.

Lễ Thượng cờ sáng 2/9 tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, không chỉ là một nghi thức đơn thuần mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với lá cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, như ngọn lửa thiêng, soi sáng con đường chúng ta đi.

Đồng thời, lễ Thượng cờ cũng là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nhân dân huyện Than Uyên cũng như tỉnh Lai Châu luôn tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và nguyện tiếp nối sự nghiệp cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dưới bóng cờ đỏ sao vàng, toàn thể quân dân Lai Châu nguyện ước xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là địa đầu Tổ quốc.

Trên Quảng trường trung tâm huyện Than Uyên, hàng ngàn người dân trong trang phục truyền thống tề tựu về dự lễ thượng cờ. Trong không khí trang nghiêm, buổi lễ thượng cờ diễn ra vô cùng xúc động. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang lên cùng với từng nhịp cờ bay lên, như đánh thức trong mỗi trái tim người dân Lai Châu niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Dưới bầu trời trong xanh của ngày Quốc khánh, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới như một lời khẳng định sức mạnh và ý chí của dân tộc Việt Nam.

Màn đồng diễn dân vũ “Một vòng Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của 1.200 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân huyện Than Uyên đã khép lại buổi lễ thượng cờ một cách ý nghĩa. Những điệu nhảy uyển chuyển, dứt khoát là minh chứng cho tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân Lai Châu.