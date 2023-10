Đấu trường tài năng sinh viên HUTECH’s Got Talent 2024 chính thức phát động

Trong khuôn khổ Đêm Gala chào năm học mới 2023-2024 & Phát động “HUTECH's Got Talent 2024” diễn ra vào tối 19/10, sân chơi tài năng được chờ đợi nhất năm của sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - HUTECH’s Got Talent 2024 cũng đã chính thức được phát động.

Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, HUTECH’s Got Talent là sân chơi dành cho các sinh viên giàu tài năng và có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật. Đây cũng là dịp để trường kịp thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng xuất sắc, động viên và khích lệ các bạn phát triển toàn diện hơn. Từ sân chơi này, nhiều bạn trẻ đã gặt hái được những thành công lớn tại các cuộc thi quy mô chuyên nghiệp, đồng thời mang hình ảnh của sinh viên HUTECH tài năng - tự tin - bản lĩnh đến với xã hội.

Trở lại mùa thứ 5 với chủ đề “Tỏa sáng tài năng sinh viên HUTECH”, HUTECH’s Got Talent 2024 không chỉ nhận được sự quan tâm của cộng đồng sinh viên trường mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, báo chí bên ngoài bởi khâu tổ chức chuyên nghiệp và quy mô hoành tráng.

Trong cuộc thi lần này, HUTECH’s Got Talent đang nhận các lượt đăng ký dự thi của sinh viên trường ở tất cả các thể loại văn hóa, nghệ thuật, trình diễn sân khấu như hát, múa, nhảy, nhạc cụ, xiếc, ảo thuật và các thể loại khác. Hạn đăng ký đến hết ngày 10/11/2023.

Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng 4 tháng, với các vòng Sơ loại, Bán kết, Chung kết và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải. Vòng Sơ loại dự kiến diễn ra từ 13-18/11/2023, vòng Bán kết diễn ra trong 03 ngày từ 11-13/12/2023, vòng Chung kết diễn ra ngày 30/12/2023 và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến tổ chức ngày 08/03/2024. Đặc biệt tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng.

Tham gia cuộc thi, bên cạnh việc thử thách bản thân, thể hiện tài năng, phát triển đam mê, sinh viên còn có cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ thành viên Ban giám khảo, Ban cố vấn dày dặn kinh nghiệm chuyên môn. Theo đó, từ vòng Bán kết, các thí sinh sẽ được đồng hành bởi Hội đồng nghệ thuật cố vấn gồm ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân, nghệ sĩ - MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Quang Đăng - Á quân “So You Think You Can Dance”, Hoa hậu - MC Kiều Ngân, đạo diễn - MC Nguyễn Công Minh Trí để hoàn thiện tiết mục của mình trước khi bước vào Chung kết và Gala Trao giải.

Với mục tiêu mang đến môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên, bên cạnh chú trọng đào tạo chuyên môn, HUTECH luôn tạo ra những hoạt động ngoại khóa, sân chơi quy mô lớn để các bạn học tập, trau dồi kỹ năng và thể hiện năng khiếu, đam mê của mình. HUTECH’s Got Talent là một cuộc thi điển hình cho định hướng này.

Ngay tại đêm hội, sinh viên có dịp giao lưu và xem những màn biểu diễn đặc sắc đến từ Quán quân các thời kỳ của HUTECH's Got Talent. Có thể kể đến đại diện nhóm kịch 5D - Quán quân mùa 1; Cường Kido - Tiktoker, Dancer, Thí sinh xuất sắc nhất Chương trình “Ngôi sao 30s” - Quán quân mùa 2; Ca sĩ Tùng Dương - Quán quân mùa 3; Nhóm nhảy Click K - Quán quân mùa 4.

Cùng với đó là nhiều tiết mục đặc sắc của sinh viên được đầu tư luyện tập công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Loạt tiết mục đa dạng từ hát, múa, nhảy hiện đại, tốp ca, hợp xướng, đồng diễn, biểu diễn nhạc cụ do sinh viên tài năng đến từ các CLB, đội, nhóm nổi bật từng đạt nhiều giải thưởng uy tín và có kinh nghiệm trình diễn ở các sân khấu lớn thể hiện như CLB văn nghệ xung kích HAT, CLB văn nghệ Keiko, CLB Model, CLB Guitar, CLB Thanh nhạc, nhóm nhảy Jaeger, Click K,… Trên nền sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng chuyên nghiệp, những phần trình diễn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Sinh viên HUTECH năng động, nhiều tài lẻ là thế.

Điểm nhấn trong đêm Gala còn là sự xuất hiện của dàn khách mời là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Ca sĩ Mỹ Mỹ, Rapper Tez, MC Hoàng Rapper, Hoa hậu - MC Kiều Ngân, đạo diễn - MC Nguyễn Công Minh Trí. Tất cả đã cộng hưởng làm nên một đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật sắc màu đáng nhớ, tiếp thêm năng lượng cho các bạn sinh viên trường bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi.