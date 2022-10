'Đấu trí' tập 65: Ông trùm khai tử phe cánh Đinh Hoàng Đức

TPO - Ông trùm đã "che trên che dưới" mọi việc làm của các thành viên nhóm lợi ích. Tuy nhiên vẫn phải có một người chấp nhận hy sinh - đó chính là Trần Hoàng (NSND Trần Nhượng). Hoàng Đức (Vĩnh Xương) cũng đứng trước nguy cơ bị tiễn khỏi Đông Bình.

Trong cuộc họp với nhóm lợi ích, Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương) nói rằng ông trùm cần có mặt ở đây, thậm chí là "ra tay xử lý những nguy cơ tiềm ẩn cùng anh em."

Đông (Chí Huy) tự tin rằng ông trùm tìm ra phương án giải quyết gọn gàng nhất. Theo phương án đó, sớm muộn gì Trần Hoàng (NSND Trần Nhượng) cũng bị khởi tố. "Tất cả mọi việc anh em trong nhóm làm đều được che trên chắn dưới cả rồi", Đông bình tĩnh tuyên bố.

Đông cũng nhắc nhở Đức nên nhớ cơ quan điều tra khó nắm bắt những vụ đầu tư theo cảm tính. Tuy nhiên, Trần Hoàng lại hành động quá lộ liễu. Đông khích bác: "Biết đâu chính ông ta đang đâm sau lưng anh đấy anh Đức ạ".

Nhóm lợi ích lại tiếp tục tranh cãi sau khi biết Trần Hoàng chắc chắn bị bắt. Việc chú vợ bị bắt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an nguy của Hoàng Đức.

Ông Hùng (NSƯT Hồ Phong) ra lệnh đưa Đinh Hoàng Đức ra khỏi Đông Bình, càng xa càng tốt. Người thế chỗ Đức ở Đông Bình có thể là con rể của một bí thư, vì vậy không sợ thiếu "lực đẩy". Thậm chí, ông Hùng còn có thể sắp xếp một nhân vật quyền lực ở trung ương tác động.

Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) trao đổi với Vũ (Thanh Sơn) về nhiệm vụ làm rõ mối quan hệ giữa quỹ Đông An, công ty Alpha và TN Mobile. Tuy nhiên, để tránh cho Vũ rơi vào tình thế khó xử với bố vợ tương lai, việc điều tra dòng tiền mà quỹ Đông An đổ vào Hùng Đơn do người khác đảm nhiệm.

Vũ lo lắng hỏi xem liệu đại tá Giang đã nhận được thông tin gì mới về sự liên quan của ông Hùng với nhóm lợi ích ở Đông Bình. Theo những chi tiết được hé lộ, dượng của Lam (Lương Thu Trang) còn nắm nhiều quyền lực hơn Đinh Hoàng Đức.

Tập 65 Đấu trí lên sóng lúc 21h ngày 19/10.