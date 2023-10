Đảng viên trẻ ĐH Bách khoa Hà Nội say mê học tập, hoạt động Đoàn - Hội

TP - Trần Hải Anh (20 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hải Dương) là sinh viên K67 Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội. Với năng lực học tập xuất sắc cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay từ khi hoàn thành năm nhất, chàng trai này đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng và đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội.

Trần Hải Anh đang theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý - Viện Toán ứng dụng và Tin học. Qua sự tìm hiểu của bản thân và tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước, Hải Anh nhận thấy ngành Hệ thống thông tin quản lý là một ngành học có nhiều triển vọng trong tương lai bởi nó kết hợp của Toán học và Kinh tế - Quản lý, có sự giao thoa phát triển kiến thức liên ngành để giải quyết các vấn đề xã hội, có thể định hướng phát triển bản thân mình theo nhiều hướng. Tại đây, chàng trai 20 tuổi đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên.

Cùng điểm qua các thành tích của Hải Anh trong năm học vừa qua: Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học năm học 2022 - 2023; Giải Nhất Cuộc thi bình chọn online BK VIDEAS của Đại học Bách Khoa Hà Nội về truyền thông sản phẩm nghiên cứu khoa học trên Facebook; Bài báo đăng trên Tạp chí Công thương với chủ đề: Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học; Thành viên của Đội thi đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Kỹ năng lái xe mô tô an toàn Khu vực Hà Nội năm 2022” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Honda tổ chức tại trường Đại học Thủy lợi…

Việc vừa tham gia hoạt động Đoàn - Hội vừa học tập đôi lúc gây khó khăn cho Hải Anh trong việc cân bằng công việc nhưng với sự học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, anh chàng đã biết sắp xếp thời gian sao cho cân bằng giữa việc học tập và hoạt động. Hải Anh đã để lại tâm huyết và dấu ấn trong các chương trình tình nguyện với vai trò: Hỗ trợ đội thi của Đại học Bách khoa Hà Nội cho cuộc thi Sinh viên thế hệ mới năm 2023 do VTV - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức; hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022 của Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội; hỗ trợ tổ chức Tọa đàm Sinh viên với nhận thức đúng đắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức; hỗ trợ tổ chức Lễ chào cờ truyền thống giáo dục tư tưởng chính trị, khát vọng cống hiến cho sinh viên năm nhất do Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức…

Sau một năm cống hiến, anh chàng đã xuất sắc nhận được Giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023.