Đảng ủy Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

TPO - Những năm qua, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng xác định việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thiết yếu. Công tác này được triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, chiến sĩ, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn từng đội, cá nhân.

Xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh

Thượng tá Phạm Quang Khánh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng ANĐT (PA09), Công an TP Hải Phòng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an thành phố, Đảng bộ đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đơn vị luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy đơn vị đã tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ đơn vị, quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận 01 và chỉ đạo các chi bộ, đội công tác, từng đảng viên, cán bộ cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội, từng cá nhân.

Trong các năm 2023 và 2024, căn cứ các Kế hoạch của Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy đơn vị đã xây dựng kế hoạch về thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể đảng viên, CBCS đơn vị.

Theo Thượng tá Phạm Quang Khánh, các chi bộ, đội công tác đã đẩy mạnh nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là ''Trung với nước hiếu với dân''; ''Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư''; đề cao dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; gắn với phong trào thi đua ''CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy''.

Từng cán bộ, đảng viên trên cơ sở vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công đã xây dựng kế hoạch và có cam kết về việc gương mẫu, tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định phương hướng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cụ thể.

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân

Bên cạnh đó, Đảng ủy, các chi bộ, đội công tác và các đoàn thể của đơn vị đã đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động.

Đảng ủy Phòng ANĐT - Công an thành phố Hải Phòng cũng đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ chính trị gắn với công tác chuyên môn, đặc biệt là xây dựng và thường xuyên củng cố thế trận an ninh nhân dân, dựa vào “tai mắt” của quần chúng nhân dân trong công tác nghiệp vụ điều tra.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tham gia 3 chuyên án lớn do Bộ Công an, Công an thành phố xác lập triệt xóa đường dây các đối tượng thực hiện hành vi "tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép" có tính chất xuyên quốc gia.

Đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thụ lý điều tra 23 vụ án/43 bị can; thực hiện 15 Ủy thác điều tra của Cơ quan ANĐT - Bộ Công an và Cơ quan ANĐT Công an các tỉnh, thành phố. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý án của đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, Cục ANĐT và Giám đốc Công an thành phố; đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Trưởng Phòng ANĐT - Công an TP Hải phòng cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương tới cán bộ, đảng viên theo tinh thần "cấp trên làm gương cho cấp dưới noi theo, trong cấp ủy trước, chi bộ sau".

Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo chủ chốt phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu và nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người Công an nhân dân; nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáu điều Bác Hồ dạy CAND; đổi mới tác phong, công tác gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, ''nói đi đôi với làm''.

Không chỉ kiên quyết, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng ANĐT và tập thể CBCS còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Qua đó, càng làm gắn kết tình cảm giữa lực lượng với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng, yêu mến.

Hằng năm, đơn vị tổ chức thăm và trao tặng hàng chục suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng dịp 27/7.

Với những thành tích đã đạt được, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng là một trong những điểm sáng học tập và làm theo Bác, nhiều năm đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị được Bộ Công an tặng 3 bằng khen, UBND thành phố Hải Phòng tặng 10 bằng khen, Giám đốc Công an TP Hải Phòng tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.