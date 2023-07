Đảng ủy BSR tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 06/7, Đảng ủy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ qua và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT cho biết: Giai đoạn 2020 - 2023, Đảng ủy BSR tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI với tinh thần “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao; năng động, sáng tạo trong công tác điều hành SXKD; nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, khả năng thích ứng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, lao động giỏi, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời.

Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ trọng yếu là vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả NMLD Dung Quất và triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng theo kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và các nhiệm vụ khác do Tập đoàn giao” trong bối cảnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và Công ty BSR nói riêng chịu tác động bởi tác động kép do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu kéo theo các khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN/BSR.

Trước tình hình đó, Đảng ủy BSR và Ban Lãnh đạo Công ty đã phát huy nội lực, chủ động đề ra các gói giải pháp hiệu quả để thích ứng nhanh và bền vững, nâng cao nguồn nhân lực, thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. BSR thường xuyên đề cao phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, xây dựng và tích lũy được sức mạnh nội lực về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, về thiết bị, hệ thống quy trình, quy chế nội bộ trong quản trị và vận hành sản xuất, an ninh an toàn, trình độ quản lý trong tiên phong ứng dụng công nghệ số. Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp vững về lý luận chính trị, tinh về chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, năng lực cán bộ được đúc kết từ kinh nghiệm công tác thực tiễn, lan tỏa văn hóa BSR và hệ giá trị cốt lõi đã và đang tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cùng với hệ sinh thái liên kết chuỗi giá trị.

Đảng ủy BSR đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chính liên quan đến hoạt động SXKD; trong đó, chỉ tiêu Lợi nhuận trước và sau thuế đã vượt kế hoạch 05 năm 2021-2025; tổng doanh thu và nộp NSNN đạt tương ứng là 77% và 75% so với kế hoạch 05 năm 2021-2025; sản lượng sản xuất và xuất bán đạt khoảng 53% kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ước thực hiện giai đoạn 2021 - tháng 6/2023, BSR sản xuất hơn 17 triệu tấn sản phẩm; doanh thu đạt 340,3 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN đạt 38.710 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23.848 tỷ đồng.

Đánh giá về nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BSR nhấn mạnh: “BSR đã bứt phá, tạo nên kỳ tích năm 2022 khi đã tận dụng và phát huy nguồn lực trong chuỗi giá trị để tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động SXKD ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nửa nhiệm kỳ qua các con số biết nói đã cho thấy, BSR hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn, đóng góp ngân sách Nhà nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”.

Giai đoạn 2023-2025, Đảng bộ BSR tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công ty kiên định giữ vững mục tiêu phát triển xanh và bền vững trên nền tảng lan tỏa hệ giá trị cốt lõi, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục Nhà máy ở công suất tối ưu và kinh doanh thương mại hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, tối ưu hoạt động Nhà máy, phát triển khoa học công nghệ, quản trị số, đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của BSR.

Tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các chi/đảng bộ trực thuộc đã có những tham luận với các chủ đề: Tập trung vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR; các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị Nhà máy, các giải pháp về quản trị rủi ro để tối ưu công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất, các giải pháp triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, ứng phó linh hoạt, kịp thời với sự biến động khó lường của thị trường xăng dầu; tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm để mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm hóa dầu, các giải pháp đột phá, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; nghiên cứu, đánh giá, chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu mới và phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Có thể nói, với 5 chủ đề tham luận thể hiện trách nhiệm của tập thể cấp ủy các chi/đảng bộ trong quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Đảng ủy BSR giao để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết VI Đảng bộ BSR, đã và đang cho thấy tính đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của BSR từ nay đến hết nhiệm kỳ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất.