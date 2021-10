Dân Thái Lan phát sốt với người đẹp ảo

TPO - Giống như những người trẻ trong thế hệ Z, Ai-Ailynn dùng tài khoản Instagram của mình để ghi lại hoạt động rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày và những lần đi chơi ở các quán cà phê và bảo tàng ở Bangkok. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, cô thu hút được hơn 5.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Với vóc dáng mảnh mai và mái tóc đen ngắn trẻ trung, cô gái 21 tuổi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 trong tháng này. Cô đang hướng đến mục tiêu trở thành một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một chiến dịch với AIS, nhà mạng di động lớn nhất của Thái Lan, đã được chuẩn bị.

Tuy nhiên, có một khác biệt lớn: Ailynn không phải người thật.

Cô là một trong số ít người ảo trở thành nhân vật có ảnh hưởng ở Thái Lan, được tạo ra bằng cách bắt chước tính cách và đặc điểm của người thật. Trong một số trường hợp, mọi người cũng khó nhận ra cô chỉ là sản phẩm của công nghệ.

Cô là sản phẩm của SIA Bangkok, một hãng tự giới thiệu là nơi tạo ra người ảo nổi tiếng đầu tiên của Thái Lan. Ailynn được tạo ra trong giai đoạn người dân Thái Lan phải chịu nhiều biện pháp hạn chế vì COVID-19.

“Có những cơ hội rất lớn cho những người ảo nổi tiếng. Phát triển một người ảo có ảnh hưởng như Ailynn cho phép vượt qua những giới hạn như giãn cách xã hội và một xã hội già hoá”, SIA Bangkok khẳng định. Công ty này vừa giới thiệu Ailynn trên thế giới mạng vào tháng trước.

SIA Bangkok nói rằng họ hy vọng thị trường cho những người ảo như Ailynn sẽ phát triển. Người Thái Lan dành rất nhiều thời gian để lên mạng.

Một cuộc khảo sát do Chính phủ Thái Lan thực hiện năm 2020 cho thấy người dân nước này dành trung bình 11 tiếng 25 phút mỗi ngày để lên mạng, tăng thêm khoảng 1 giờ so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do đại dịch khiến người dân có thêm nhiều thời gian rảnh.

Biểu tượng Lu của Magalu, Brazil, là một trong những người ảo nổi tiếng sớm nhất của thế giới. Nhân vật này được một tập đoàn bán lẻ ra mắt từ năm 2009. Cô gái ảo đó được biết đến với những video mở hộp và đánh giá sản phẩm. Cô được tổng số 10 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok.

Một người nổi tiếng khác có hơn 6 triệu người theo dõi là Miquela Sousa, tên khác là Lil Miquela, được yêu thích nhờ những video âm nhạc. Nhân vật này từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của CK, Samsung và Prada.

Cô gái mãi mãi 19 tuổi là sản phẩm của hãng công nghệ khởi nghiệp Brud ở Los Angeles. Cô được đặt tên theo một trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet năm 2018 mà tạp chí Time bình chọn.

Ailynn là một trong số ít nhân vật ảo nổi tiếng mới xuất hiện ở Thái Lan, phù hợp với trào lưu ở nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Nga và Mexico.

Những người tạo ra họ nói rằng điểm khác giữa những nhân vật này với người thật là sự linh hoạt, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của các thương hiệu.

“Với con người thật, làm việc với những người nổi tiếng và quản lý của họ nhiều khi rất khó khăn. Thông điệp thương hiệu, sự phù hợp và chi phí là một số vấn đề. Vì thế, những người ảo nổi tiếng có thể thay thế và gây ra ít phiền phức hơn”, Thana Rappeepanya, quản lý của hãng Influencers Thailand, cho biết.

Thu Loan